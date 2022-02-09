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We FAILED! DANISH media ADMITTED, THEY WERE LIING TO THE PEOPLE ABOUT COVID
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83 views • February 09, 2022
„Vesztettünk!” – Egy vezető dán lap elismeri, hogy 2 éven át hazudtak a COVID19 információkkal az olvasóknak és ezért bocsánatot kérnek
Két esztendeje tart a COVID19 világot felforgató őrület, amely egyik fő terjesztője nem a SARS – Cov2 vírus, hanem a kormányok által felbérelt média. A dán lap szerkesztői pedig úgy vélték, legyen elég, nem hajlandóak tovább hazudni az Olvasóknak.
A dán újság elismeri, hogy két évig félrevezették az olvasókat, a sajtóetika kudarcot vallott azzal, hogy a média nem ellenőrizte le a felsőbb utasításra kapott híreket, és bocsánatot kér az olvasóktól azért, amiért nem kérdőjelezte meg a kormány COVID-19 narratíváját…
Dánia egyik vezető lapja közleményben nyilvánosan bocsánatot kért , amiért a kormány COVID-19-ről és narratíváiról szóló hazugságait a világjárvány alatt kellő szkepticizmus és ellenőrzés nélkül terjesztette.
Az Ekstra Bladet a múlt hónapban publikált egy cikket „Vi fejlede” címmel,ami azt jelenti: „Elbuktunk”.
Az Ekstra Bladet egy ismert dán bulvárlap, amelyet a koppenhágai JP/PolitikensHus ad ki, és 1904-ben alapították.
„AZ ÁLLANDÓ szellemi feszültség mindannyiunkat rendkívül megviselt.
Ezért nekünk – azaz a sajtónak – saját erőfeszítéseinket is számba kell venni.
És kudarcot vallottunk” – írta Brian Weichardt, az Ekstra Bladet újságírója.
Majdnem két éve minket – a sajtót és a lakosságot – szinte hipnotikusan foglalkoztatja a hatóságok napi korona vírusozásos manipulálása.
A számadatokkal való spekulációkat csak bámultuk, amikor arról volt szó, hogy fertőzöttek, kórházba kerültek és meghaltak koronavírus miatt.
A számadatok. hivatalos jelentések változásait pedig szakértők, politikusok és hatóságok határozták meg, akik folyamatosan arra figyelmeztették, tudatosan rémisztgették a lakosságot, hogy mumusként az ágyunk alatt szunnyadó koronavírus szörnyek, kitalált covid-mumusok lapulnak.
Pánikot keltettek, tudatosan megfélemlítették a sajtón át az embereket, hogy azok manipulálhatóak legyenek. Egy szörnyetegként mutatták be a vírust, aki csak arra vár, hogy elaludjunk, hogy lecsaphasson az éjszaka homályában és sötétjében.
És az ÁLLANDÓ szellemi feszültség mindannyiunkat rendkívüli módon megviselt.
Ezért nekünk – a sajtónak – saját erőfeszítéseinket is számba kell venni.
És kudarcot vallottunk.
NEM voltunk elég éberek, elég bátrak és függetlenek, amikor a hatóságoknak meg kellett volna válaszolniuk, hogy valójában mit jelent az, hogy az embereket koronavírussal szállítják kórházba, és nem koronavírus okozta betegség miatt.
Mert különbséget kell tenni.
Nagy különbséget.
Pontosan a hivatalos kórházi ápolási számok 27 százalékkal magasabbak, mint a tényleges szám, hogy hányan vannak a kórházban, egyszerűen azért, mert koronafertőzöttek.
Ezt csak most tudjuk.
Természetesen elsősorban a hatóságok feladata a lakosság helyes, pontos és őszinte tájékoztatása.
A számokat, hogy hányan betegedtek meg és haltak meg koronafertőzésben, nyilvánvaló okokból már régen nyilvánosságra kellett volna hozni, így a valóságos képet kaptuk volna arról a pánikotr generáló az „ágyalatti vírus-mumusról”.
Összességében mind a hatóságok és mind a politikusok üzenetei a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, amit az embereknek ebben a történelmi válságban közvetítettek, zömmel hazugságok voltak, nagyon sok kívánnivalót hagynak maga után.
Ezért hazudnak úgy, ahogy az érdekeik kívánják, és a lakosság egy része elveszíti a beléjük vetett bizalmat.
MÁSIK furcsa példa: A kormányhivatalok az oltóanyagokat következetesen „szuperfegyvernek”nevezik.
Kórházainkat pedig valamiért „szuperkórházaknak” hívják.
Ennek ellenére láthatóan maximális nyomás nehezedik ezekre a „szuperkórházakra”, pedig szinte az egész lakosság szuperfegyverrel, azaz a beléjük adott oltással van felfegyverkezve, felvértezve.
Még a gyerekeket is, igen nagy számban beoltatták, ami a szomszédos országokban nem történt meg.
MÁS SZÓVAL: van itt valami, ami nem érdemli meg a „szuper” kifejezést.
Akár az oltásokról, akár a kórházakról, akár ezek keverékéről van szó, semmi nem szuper.
De legalább a hatóságok lakossági kommunikációja semmiképpen sem érdemli meg a „szuper” kifejezést.
Ellenkezőleg.
Neil Oliver, egy skót televíziós műsorvezető is reagált a dán újság bocsánatkérésére, azokért a hírekért, amik a járvány első két évében megjelentek a COVID-19-ről.
„Azt gyanítom, hogy egyszerűen az az újság, az a szervezet vette észre, hogy a covid-banda elvesztette a játszmát.
Tudod, hogy kikaptak” – mondta Neil a GB Newsnak.
Forrás: Free Stories / Ekstra Bladet
Két esztendeje tart a COVID19 világot felforgató őrület, amely egyik fő terjesztője nem a SARS – Cov2 vírus, hanem a kormányok által felbérelt média. A dán lap szerkesztői pedig úgy vélték, legyen elég, nem hajlandóak tovább hazudni az Olvasóknak.
A dán újság elismeri, hogy két évig félrevezették az olvasókat, a sajtóetika kudarcot vallott azzal, hogy a média nem ellenőrizte le a felsőbb utasításra kapott híreket, és bocsánatot kér az olvasóktól azért, amiért nem kérdőjelezte meg a kormány COVID-19 narratíváját…
Dánia egyik vezető lapja közleményben nyilvánosan bocsánatot kért , amiért a kormány COVID-19-ről és narratíváiról szóló hazugságait a világjárvány alatt kellő szkepticizmus és ellenőrzés nélkül terjesztette.
Az Ekstra Bladet a múlt hónapban publikált egy cikket „Vi fejlede” címmel,ami azt jelenti: „Elbuktunk”.
Az Ekstra Bladet egy ismert dán bulvárlap, amelyet a koppenhágai JP/PolitikensHus ad ki, és 1904-ben alapították.
„AZ ÁLLANDÓ szellemi feszültség mindannyiunkat rendkívül megviselt.
Ezért nekünk – azaz a sajtónak – saját erőfeszítéseinket is számba kell venni.
És kudarcot vallottunk” – írta Brian Weichardt, az Ekstra Bladet újságírója.
Majdnem két éve minket – a sajtót és a lakosságot – szinte hipnotikusan foglalkoztatja a hatóságok napi korona vírusozásos manipulálása.
A számadatokkal való spekulációkat csak bámultuk, amikor arról volt szó, hogy fertőzöttek, kórházba kerültek és meghaltak koronavírus miatt.
A számadatok. hivatalos jelentések változásait pedig szakértők, politikusok és hatóságok határozták meg, akik folyamatosan arra figyelmeztették, tudatosan rémisztgették a lakosságot, hogy mumusként az ágyunk alatt szunnyadó koronavírus szörnyek, kitalált covid-mumusok lapulnak.
Pánikot keltettek, tudatosan megfélemlítették a sajtón át az embereket, hogy azok manipulálhatóak legyenek. Egy szörnyetegként mutatták be a vírust, aki csak arra vár, hogy elaludjunk, hogy lecsaphasson az éjszaka homályában és sötétjében.
És az ÁLLANDÓ szellemi feszültség mindannyiunkat rendkívüli módon megviselt.
Ezért nekünk – a sajtónak – saját erőfeszítéseinket is számba kell venni.
És kudarcot vallottunk.
NEM voltunk elég éberek, elég bátrak és függetlenek, amikor a hatóságoknak meg kellett volna válaszolniuk, hogy valójában mit jelent az, hogy az embereket koronavírussal szállítják kórházba, és nem koronavírus okozta betegség miatt.
Mert különbséget kell tenni.
Nagy különbséget.
Pontosan a hivatalos kórházi ápolási számok 27 százalékkal magasabbak, mint a tényleges szám, hogy hányan vannak a kórházban, egyszerűen azért, mert koronafertőzöttek.
Ezt csak most tudjuk.
Természetesen elsősorban a hatóságok feladata a lakosság helyes, pontos és őszinte tájékoztatása.
A számokat, hogy hányan betegedtek meg és haltak meg koronafertőzésben, nyilvánvaló okokból már régen nyilvánosságra kellett volna hozni, így a valóságos képet kaptuk volna arról a pánikotr generáló az „ágyalatti vírus-mumusról”.
Összességében mind a hatóságok és mind a politikusok üzenetei a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, amit az embereknek ebben a történelmi válságban közvetítettek, zömmel hazugságok voltak, nagyon sok kívánnivalót hagynak maga után.
Ezért hazudnak úgy, ahogy az érdekeik kívánják, és a lakosság egy része elveszíti a beléjük vetett bizalmat.
MÁSIK furcsa példa: A kormányhivatalok az oltóanyagokat következetesen „szuperfegyvernek”nevezik.
Kórházainkat pedig valamiért „szuperkórházaknak” hívják.
Ennek ellenére láthatóan maximális nyomás nehezedik ezekre a „szuperkórházakra”, pedig szinte az egész lakosság szuperfegyverrel, azaz a beléjük adott oltással van felfegyverkezve, felvértezve.
Még a gyerekeket is, igen nagy számban beoltatták, ami a szomszédos országokban nem történt meg.
MÁS SZÓVAL: van itt valami, ami nem érdemli meg a „szuper” kifejezést.
Akár az oltásokról, akár a kórházakról, akár ezek keverékéről van szó, semmi nem szuper.
De legalább a hatóságok lakossági kommunikációja semmiképpen sem érdemli meg a „szuper” kifejezést.
Ellenkezőleg.
Neil Oliver, egy skót televíziós műsorvezető is reagált a dán újság bocsánatkérésére, azokért a hírekért, amik a járvány első két évében megjelentek a COVID-19-ről.
„Azt gyanítom, hogy egyszerűen az az újság, az a szervezet vette észre, hogy a covid-banda elvesztette a játszmát.
Tudod, hogy kikaptak” – mondta Neil a GB Newsnak.
Forrás: Free Stories / Ekstra Bladet
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