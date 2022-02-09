We FAILED! DANISH media ADMITTED, THEY WERE LIING TO THE PEOPLE ABOUT COVID

„Vesztettünk!” – Egy vezető dán lap elismeri, hogy 2 éven át hazudtak a COVID19 információkkal az olvasóknak és ezért bocsánatot kérnek

Két esztendeje tart a COVID19 világot felforgató őrület, amely egyik fő terjesztője nem a SARS – Cov2 vírus, hanem a kormányok által felbérelt média. A dán lap szerkesztői pedig úgy vélték, legyen elég, nem hajlandóak tovább hazudni az Olvasóknak.

A dán újság elismeri, hogy két évig félrevezették az olvasókat, a sajtóetika kudarcot vallott azzal, hogy a média nem ellenőrizte le a felsőbb utasításra kapott híreket, és bocsánatot kér az olvasóktól azért, amiért nem kérdőjelezte meg a kormány COVID-19 narratíváját…

Dánia egyik vezető lapja közleményben nyilvánosan bocsánatot kért , amiért a kormány COVID-19-ről és narratíváiról szóló hazugságait a világjárvány alatt kellő szkepticizmus és ellenőrzés nélkül terjesztette.



Az Ekstra Bladet a múlt hónapban publikált egy cikket „Vi fejlede” címmel,ami azt jelenti: „Elbuktunk”.



Az Ekstra Bladet egy ismert dán bulvárlap, amelyet a koppenhágai JP/PolitikensHus ad ki, és 1904-ben alapították.



„AZ ÁLLANDÓ szellemi feszültség mindannyiunkat rendkívül megviselt.



Ezért nekünk – azaz a sajtónak – saját erőfeszítéseinket is számba kell venni.



És kudarcot vallottunk” – írta Brian Weichardt, az Ekstra Bladet újságírója.



Majdnem két éve minket – a sajtót és a lakosságot – szinte hipnotikusan foglalkoztatja a hatóságok napi korona vírusozásos manipulálása.



A számadatokkal való spekulációkat csak bámultuk, amikor arról volt szó, hogy fertőzöttek, kórházba kerültek és meghaltak koronavírus miatt.



A számadatok. hivatalos jelentések változásait pedig szakértők, politikusok és hatóságok határozták meg, akik folyamatosan arra figyelmeztették, tudatosan rémisztgették a lakosságot, hogy mumusként az ágyunk alatt szunnyadó koronavírus szörnyek, kitalált covid-mumusok lapulnak.



Pánikot keltettek, tudatosan megfélemlítették a sajtón át az embereket, hogy azok manipulálhatóak legyenek. Egy szörnyetegként mutatták be a vírust, aki csak arra vár, hogy elaludjunk, hogy lecsaphasson az éjszaka homályában és sötétjében.



És az ÁLLANDÓ szellemi feszültség mindannyiunkat rendkívüli módon megviselt.



Ezért nekünk – a sajtónak – saját erőfeszítéseinket is számba kell venni.



És kudarcot vallottunk.



NEM voltunk elég éberek, elég bátrak és függetlenek, amikor a hatóságoknak meg kellett volna válaszolniuk, hogy valójában mit jelent az, hogy az embereket koronavírussal szállítják kórházba, és nem koronavírus okozta betegség miatt.



Mert különbséget kell tenni.



Nagy különbséget.



Pontosan a hivatalos kórházi ápolási számok 27 százalékkal magasabbak, mint a tényleges szám, hogy hányan vannak a kórházban, egyszerűen azért, mert koronafertőzöttek.



Ezt csak most tudjuk.



Természetesen elsősorban a hatóságok feladata a lakosság helyes, pontos és őszinte tájékoztatása.



A számokat, hogy hányan betegedtek meg és haltak meg koronafertőzésben, nyilvánvaló okokból már régen nyilvánosságra kellett volna hozni, így a valóságos képet kaptuk volna arról a pánikotr generáló az „ágyalatti vírus-mumusról”.



Összességében mind a hatóságok és mind a politikusok üzenetei a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, amit az embereknek ebben a történelmi válságban közvetítettek, zömmel hazugságok voltak, nagyon sok kívánnivalót hagynak maga után.



Ezért hazudnak úgy, ahogy az érdekeik kívánják, és a lakosság egy része elveszíti a beléjük vetett bizalmat.



MÁSIK furcsa példa: A kormányhivatalok az oltóanyagokat következetesen „szuperfegyvernek”nevezik.



Kórházainkat pedig valamiért „szuperkórházaknak” hívják.



Ennek ellenére láthatóan maximális nyomás nehezedik ezekre a „szuperkórházakra”, pedig szinte az egész lakosság szuperfegyverrel, azaz a beléjük adott oltással van felfegyverkezve, felvértezve.



Még a gyerekeket is, igen nagy számban beoltatták, ami a szomszédos országokban nem történt meg.



MÁS SZÓVAL: van itt valami, ami nem érdemli meg a „szuper” kifejezést.



Akár az oltásokról, akár a kórházakról, akár ezek keverékéről van szó, semmi nem szuper.



De legalább a hatóságok lakossági kommunikációja semmiképpen sem érdemli meg a „szuper” kifejezést.



Ellenkezőleg.



Neil Oliver, egy skót televíziós műsorvezető is reagált a dán újság bocsánatkérésére, azokért a hírekért, amik a járvány első két évében megjelentek a COVID-19-ről.



„Azt gyanítom, hogy egyszerűen az az újság, az a szervezet vette észre, hogy a covid-banda elvesztette a játszmát.



Tudod, hogy kikaptak” – mondta Neil a GB Newsnak.



Forrás: Free Stories / Ekstra Bladet