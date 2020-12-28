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Survivre avant l'effondrement - Documentaire futuriste - Berlin, mars 2056 - Sous-titré Français
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2 views • December 28, 2020
Nous sommes en 2056.
Un talentueux réalisateur décide d'interviewer des personnes âgées qui sont nés et ont vécu à la fin du 20ème siècle, et qui ont connu le monde avant l'effondrement.
Ce sont les témoignages de ces survivants de l'ancien monde, qui racontent aux nouvelles générations la folie, l'absurdité, l'iniquité qui régnait alors.
Après le grand effondrement de 2020, un monde nouveau voit le jour. Un monde équilibré, raisonnable, pragmatique et sage.
Ce documentaire salutaire nous aidera à ne pas oublier le monde d'avant, sa folie, nos erreurs, pour ne plus jamais revivre l'enfer.
Un talentueux réalisateur décide d'interviewer des personnes âgées qui sont nés et ont vécu à la fin du 20ème siècle, et qui ont connu le monde avant l'effondrement.
Ce sont les témoignages de ces survivants de l'ancien monde, qui racontent aux nouvelles générations la folie, l'absurdité, l'iniquité qui régnait alors.
Après le grand effondrement de 2020, un monde nouveau voit le jour. Un monde équilibré, raisonnable, pragmatique et sage.
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