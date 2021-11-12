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Agenda Esotérica 2008
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96 views • November 12, 2021
Existe uma Agenda Esotérica atrás de cada faceta de nossa vida que até então acreditávamos estar desconexa.
Há uma facção da Elite cabalista dominante que orienta cada Político, Economia, Sociedades Secretas, Corporações, Indústrias de Remédios e Alimentos, Religião e muitas Instituições não-governamentais, Enfim, Todo o Sistema sobre esse Planeta.
Este filme utiliza o trabalho duro e pesquisa de profissionais em todos os campos ajudando a expor essa agenda e colocando o futuro deste planeta de volta para as mãos da humanidade, até então escravas desse sistema opressor.
BEM-VINDO AO SEU DESPERTAR!
Este é sem dúvida é um dos vídeos mais inspiradores que você verá!
Fonte: http://esotericagenda.net/
Há uma facção da Elite cabalista dominante que orienta cada Político, Economia, Sociedades Secretas, Corporações, Indústrias de Remédios e Alimentos, Religião e muitas Instituições não-governamentais, Enfim, Todo o Sistema sobre esse Planeta.
Este filme utiliza o trabalho duro e pesquisa de profissionais em todos os campos ajudando a expor essa agenda e colocando o futuro deste planeta de volta para as mãos da humanidade, até então escravas desse sistema opressor.
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