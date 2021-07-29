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Going Direct Reset: Scamdemica come smokescreen per il golpe finanziario
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172 views • July 29, 2021
Alla fine dei giochi, la scamdemica covidiana non è altro che il fumo negli occhi, la distrazione ad hoc creata per avere il gap necessario per instaurare un nuovo sistema finanziario globale. Lo si capiva da Event 201 in Ottobre 2019, dove gli attori in scena lo dicevano chiaramente. Lo ha ripetuto lo stesso Klaus Schwab durante i suoi interventi al WEF in Davos.
Tutta una farsa, sicuramente terrificante, il covid-19 e' ed il covid-21, come sua continuazione, sarà nei prossimi 2 anni.
Il controllo demografico, con riduzione sistematica delle nascite ed incremento delle mortalità (coloro che hanno ricevuto il veleno ricombinante saranno purtroppo i primi a sentire i ...'tagli'), e' la crudele strategia manageriale di coloro che introducono questo nuovo sistema finanziario.
Il cerchio si stringe ancora di più.
Full video con James Corbett e Catherine Fitts qui : https://www.corbettreport.com/fight-the-banksters-with-cash-friday-solutionswatch-video/
Tutta una farsa, sicuramente terrificante, il covid-19 e' ed il covid-21, come sua continuazione, sarà nei prossimi 2 anni.
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