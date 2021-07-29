BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Going Direct Reset: Scamdemica come smokescreen per il golpe finanziario
AlanMass
AlanMass
33 followers
Follow
1
Share
Report
172 views • July 29, 2021
Alla fine dei giochi, la scamdemica covidiana non è altro che il fumo negli occhi, la distrazione ad hoc creata per avere il gap necessario per instaurare un nuovo sistema finanziario globale.  Lo si capiva da Event 201 in Ottobre 2019, dove gli attori in scena lo dicevano chiaramente.  Lo ha ripetuto lo stesso Klaus Schwab durante i suoi interventi al WEF in Davos.      

Tutta una farsa, sicuramente terrificante,  il covid-19 e' ed il  covid-21, come sua continuazione, sarà nei prossimi 2 anni.      

Il controllo demografico, con riduzione sistematica delle nascite ed incremento delle mortalità (coloro che hanno ricevuto il veleno ricombinante saranno purtroppo i primi a sentire i ...'tagli'), e' la crudele strategia manageriale di coloro che introducono questo nuovo sistema finanziario.      

Il cerchio si stringe ancora di più.    

Full video con James Corbett e Catherine Fitts qui :   ⁣https://www.corbettreport.com/fight-the-banksters-with-cash-friday-solutionswatch-video/
Keywords
rockefellerdepopulationgatescashless societyuniversal incomeevent 201covidscamdemicschwab
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Eight firefighters out of options as Supreme Court refuses religious vaccine exemption case

Eight firefighters out of options as Supreme Court refuses religious vaccine exemption case

Cassie B.
Beyond Spinach: 5 Magnesium-Rich Foods You Should Know

Beyond Spinach: 5 Magnesium-Rich Foods You Should Know

Coco Somers
Stay Hydrated: Dietitians Recommend Water as the Best After-Dinner Drink for Kidney Health

Stay Hydrated: Dietitians Recommend Water as the Best After-Dinner Drink for Kidney Health

Zoey Sky
Compound in Berries May Support Healthier Muscle Metabolism, Study Finds

Compound in Berries May Support Healthier Muscle Metabolism, Study Finds

Petra Stone
Six Leafy Greens With More Vitamin K Than Kale, Per USDA Data

Six Leafy Greens With More Vitamin K Than Kale, Per USDA Data

Iva Greene
After-Dinner Habits May Help Steady Overnight Blood Sugar

After-Dinner Habits May Help Steady Overnight Blood Sugar

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy