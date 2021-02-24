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Όχι κορόιδο στο κλουβί. _ Η Βασιλεία και οι δέκα Τραπεζίτες...
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160 views • February 24, 2021
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Ποιος είναι ο λόγος που μας θέλουν απομονωμένους μέσα στο σπίτι μας; Γιατί θέλουν να μας αποξενώσουν; Τι φοβούνται και μας θέλουν απομονωμένους; Ποια είναι η νέα ζωή που ετοιμάζεται μετά την παύση των μέτρων της κυκλοφορίας; Ποιοι είναι οι δέκα τραπεζίτες – βασιλείς που δίνουν εντολές και με ποιον τρόπο; Πώς θα είναι το νέο οικονομικό σύστημα που γραφεί η Αποκάλυψη του Ιωάννη που βρίσκεται στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης; Για πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτές οι εντολές; Που θέλουν να μας οδηγήσουν; Που αποσκοπεί η απαγόρευση κυκλοφορίας;
Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι του Γέροντος Νεκταρίου με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/2LgqqdN
Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα:
"ΌΧΙ ΚΟΡΟΙΔΟ ΣΤΟ ΚΛΟΥΒΙ" 17 Φεβρουαρίου 2021
Ποιος είναι ο λόγος που μας θέλουν απομονωμένους μέσα στο σπίτι μας; Γιατί θέλουν να μας αποξενώσουν; Τι φοβούνται και μας θέλουν απομονωμένους; Ποια είναι η νέα ζωή που ετοιμάζεται μετά την παύση των μέτρων της κυκλοφορίας; Ποιοι είναι οι δέκα τραπεζίτες – βασιλείς που δίνουν εντολές και με ποιον τρόπο; Πώς θα είναι το νέο οικονομικό σύστημα που γραφεί η Αποκάλυψη του Ιωάννη που βρίσκεται στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης; Για πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτές οι εντολές; Που θέλουν να μας οδηγήσουν; Που αποσκοπεί η απαγόρευση κυκλοφορίας;
Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι του Γέροντος Νεκταρίου με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/2LgqqdN
Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα:
"ΌΧΙ ΚΟΡΟΙΔΟ ΣΤΟ ΚΛΟΥΒΙ" 17 Φεβρουαρίου 2021
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