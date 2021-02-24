Όχι κορόιδο στο κλουβί. _ Η Βασιλεία και οι δέκα Τραπεζίτες...

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ...Ποιος είναι ο λόγος που μας θέλουν απομονωμένους μέσα στο σπίτι μας; Γιατί θέλουν να μας αποξενώσουν; Τι φοβούνται και μας θέλουν απομονωμένους; Ποια είναι η νέα ζωή που ετοιμάζεται μετά την παύση των μέτρων της κυκλοφορίας; Ποιοι είναι οι δέκα τραπεζίτες – βασιλείς που δίνουν εντολές και με ποιον τρόπο; Πώς θα είναι το νέο οικονομικό σύστημα που γραφεί η Αποκάλυψη του Ιωάννη που βρίσκεται στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης; Για πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτές οι εντολές; Που θέλουν να μας οδηγήσουν; Που αποσκοπεί η απαγόρευση κυκλοφορίας;Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι του Γέροντος Νεκταρίου με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα:"ΌΧΙ ΚΟΡΟΙΔΟ ΣΤΟ ΚΛΟΥΒΙ" 17 Φεβρουαρίου 2021