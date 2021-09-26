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CDL107 - Les professionnels de santé face aux injections COVID19 (TENIR IV) - Jean-Jacques Crevecoeur
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Publication de cette vidéo : lundi 27 septembre 2021
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL107:4
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans le quatrième numéro de cette série que j'ai intitulée « TENIR », j'aborde la question qui concerne cette fois les menaces de licenciement et de mise à pied pour tous les membres du personnel soignant qui refuserait de se soumettre à la perspective d'une obligation vaccinale. À nouveau, j'aborderai cette question sous l'angle de la légalité et de la légitimité de telles mesures. Car, comment pourrait-on imaginer que ces professionnels acceptent de prendre le risque de subir les mêmes dégâts monstrueux que ceux dont ils sont témoins chez les patients qu'ils accompagnent quotidiennement, patients qui avaient reçu quelques heures ou quelques jours plus tôt une injection de ce produit bio-terroriste qu'on présente comme un vaccin ?
Et comme je le souligne dans cette conversation, la question n'est plus de croire ou de ne pas croire en « LA Science ». La question n'est même plus d'être pro vaccin ou anti vaccin. La médecine n'est pas une religion à laquelle on est tenu de croire sous peine d'être excommunié. Pas plus que la médecine n'est une science, d'ailleurs. La médecine devrait être un art qui se fonde sur l'observation minutieuse de la réalité du malade. Chose qui semble avoir été complètement oubliée dans le contexte de cette fausse pandémie montée de toutes pièces. Quand on sait, aujourd'hui, que 30% des morts qui suivent les injections surviennent dans les trois jours qui suivent l'injection, on peut mieux comprendre la réticence et la résistance des soignants à subir le même sort.
D'où la nécessité de s'unir, de se fédérer et de s'informer de nos droits pour ne pas grossir le rang de toutes ces victimes du génocide sanitaire qui est en cours. D'où l'invitation que je vous réitère à rejoindre le groupe sur Solidarita et à partager cette vidéo le plus largement possible. Je compte sur vous également pour investir du temps pour rechercher les meilleures informations juridiques et pour les mettre à la disposition des membres du groupe.
Les références en lien avec cette vidéo :
— À propos du comptage des morts suite aux injections aux USA, écoutez cette entrevue extrêmement documentée de Christine Cotton : https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christine-cotton-vaers
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous rendre directement sur le groupe CDL107 dans Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net/CDL107
— pour visionner la rediffusion de la session en direct du 1er septembre, cliquez sur : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2148653234/posts/2151645500
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
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Dans le quatrième numéro de cette série que j'ai intitulée « TENIR », j'aborde la question qui concerne cette fois les menaces de licenciement et de mise à pied pour tous les membres du personnel soignant qui refuserait de se soumettre à la perspective d'une obligation vaccinale. À nouveau, j'aborderai cette question sous l'angle de la légalité et de la légitimité de telles mesures. Car, comment pourrait-on imaginer que ces professionnels acceptent de prendre le risque de subir les mêmes dégâts monstrueux que ceux dont ils sont témoins chez les patients qu'ils accompagnent quotidiennement, patients qui avaient reçu quelques heures ou quelques jours plus tôt une injection de ce produit bio-terroriste qu'on présente comme un vaccin ?
Et comme je le souligne dans cette conversation, la question n'est plus de croire ou de ne pas croire en « LA Science ». La question n'est même plus d'être pro vaccin ou anti vaccin. La médecine n'est pas une religion à laquelle on est tenu de croire sous peine d'être excommunié. Pas plus que la médecine n'est une science, d'ailleurs. La médecine devrait être un art qui se fonde sur l'observation minutieuse de la réalité du malade. Chose qui semble avoir été complètement oubliée dans le contexte de cette fausse pandémie montée de toutes pièces. Quand on sait, aujourd'hui, que 30% des morts qui suivent les injections surviennent dans les trois jours qui suivent l'injection, on peut mieux comprendre la réticence et la résistance des soignants à subir le même sort.
D'où la nécessité de s'unir, de se fédérer et de s'informer de nos droits pour ne pas grossir le rang de toutes ces victimes du génocide sanitaire qui est en cours. D'où l'invitation que je vous réitère à rejoindre le groupe sur Solidarita et à partager cette vidéo le plus largement possible. Je compte sur vous également pour investir du temps pour rechercher les meilleures informations juridiques et pour les mettre à la disposition des membres du groupe.
Les références en lien avec cette vidéo :
— À propos du comptage des morts suite aux injections aux USA, écoutez cette entrevue extrêmement documentée de Christine Cotton : https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christine-cotton-vaers
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