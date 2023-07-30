Etwas Gesellschaftskritik und meine Bewerbung als Synchronsprecher

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaftskritik

Also folgendes die Grundsicherung egal ob nach SGB 2 oder 12 wird ihrem Namen aktuell so nicht gerecht. Ein Mensch hat einen Kalorienbedarf von 3000 Kcal (Kilokalorien) pro Tag. Wer trainiert brauch etwas mehr also ich brauche 3700 Kcal. Dieser Bedarf kann bei vielen Leistungsempfängern nicht gedeckt werden deswegen sehen wir auch alle so dünn und schlachsig aus. Nudeln mit Ketchup sind keine Mahlzeit! Hier muss sich definitiv was ändern. Empfänger nach SGB XII können nicht arbeiten und manche sind ja auch zB. im Rollstuhl. So trotzdem hat man es doch verdient genug zu essen zu haben. An die Hersteller von Fertigprodukten nehmen wir mal die Kohlrouladen aus der Dose von Rewe zum Beispiel. Aktuell müsste ich 6 Dosen am Tag essen um meinen Kalorienbedarf halbwegs zu decken. https://www.rewe.de/produkte/rewe-beste-wahl-kohlrouladen-800g/360529/?ecid=pla_google_vs_nonbr_pm%7Cem-rewebestewahl_fertiggerichte-konserven_lia_1879499994_71811829322_pid%3A360529_ch%3Alocal_nn_d%3Ac&marketCode=540219

6 Mal 3,29€ macht 19,74 am Tag. Wer soll das bezahlen? Also macht die Dose dreimal so groß mit Kartoffeln und dann macht den Preis auf 6€. Also Quasi eine Tagesmahlzeit so das mein Kalorienbedarf gedeckt ist. Und macht weniger Soße und mehr Mahlzeit ich habe Hunger. Es gibt Leute die können einfach nicht kochen. Manche vllt. auch aus Krankheitsgründen z.B Lähmung nach Schlaganfall oder eine motorische Störung usw... Also die Fertigmahlzeiten müssen verbessert werden. Hier der Link zur PDF betreffend meinem Kampf mit der Firma Sozialgericht Hildesheim:

https://odysee.com/@adrianmilosevic:e/sgbxii:7

Dieses Video werde ich per EMail an REWE, Kaufland, Marktkauf, Netto,Lidl und Penny schicken. Vllt kann es ja was bewirken. Vielleicht bin ich ja der 1 von einer Millionen auf den sie hören. Dazu nochmal ein neues Video.

