Ryty Skull & Bones nagrane ukrytą kamerą.

W tym starym materiale ABC News opublikowano nagrane ukrytą kamerą ryty inicjacyjne do loży Skull & Bones z której wywodzą się wpływowe osoby amerykańskiego establishmentu tj. prezydenci i szefowie agencji rządowych William Howard Taft, George H. W. Bush, George W. Bush, czy John Kerry… Tego typu masońsko-satanistyczne loże przenikają najwyższe instytucje krajów wprowadzając w poza demokratyczny sposób masowe, motywowane religijnie zmiany na świecie…





Więcej na temat tego kultu można przeczytać w książce Antony’ego C. Sutton’a “Skull and Bones. Tajemna elita Ameryki.”





Patrz też audycja: https://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl_-,p817275470