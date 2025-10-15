BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Ryty Skull & Bones nagrane ukrytą kamerą.
PrisonPlanet.pl
PrisonPlanet.pl
6 views • 23 hours ago

W tym starym materiale ABC News opublikowano nagrane ukrytą kamerą ryty inicjacyjne do loży Skull & Bones z której wywodzą się wpływowe osoby amerykańskiego establishmentu tj. prezydenci i szefowie agencji rządowych William Howard Taft, George H. W. Bush, George W. Bush, czy John Kerry… Tego typu masońsko-satanistyczne loże przenikają najwyższe instytucje krajów wprowadzając w poza demokratyczny sposób masowe, motywowane religijnie zmiany na świecie…


Więcej na temat tego kultu można przeczytać w książce Antony’ego C. Sutton’a “Skull and Bones. Tajemna elita Ameryki.”


Patrz też audycja: https://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl_-,p817275470

bushmasoneriaskull bones
