Ryty Skull & Bones nagrane ukrytą kamerą.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
W tym starym materiale ABC News opublikowano nagrane ukrytą kamerą ryty inicjacyjne do loży Skull & Bones z której wywodzą się wpływowe osoby amerykańskiego establishmentu tj. prezydenci i szefowie agencji rządowych William Howard Taft, George H. W. Bush, George W. Bush, czy John Kerry… Tego typu masońsko-satanistyczne loże przenikają najwyższe instytucje krajów wprowadzając w poza demokratyczny sposób masowe, motywowane religijnie zmiany na świecie…
Więcej na temat tego kultu można przeczytać w książce Antony’ego C. Sutton’a “Skull and Bones. Tajemna elita Ameryki.”
Patrz też audycja: https://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl_-,p817275470