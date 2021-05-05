Sovjetdissidenten Jüri Lina: Sverige är Sovjet 2.0

Den estniske musikjournalisten Jüri Lina berättar i en intervju med Nya Tider om hur han som statskritiker blev förföljd av sovjetisk underrättelsetjänst och förlorade sin publiceringsrätt 1975, med innebörd att han inte fick publicera artiklar under sitt namn. Lina tvingades att hålla underjordiska föredrag och erbjöds till sist att flytta från Estland. Då han kom till Sverige och lärt sig språket uppfattade han att han kommit till ett marxistiskt land. Efter decennier som aktiv författare och filmregissör anser han sig än idag bli motarbetad när han för fram sitt budskap, men nu börjar ett genombrott så smått att skymtas.



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20201110