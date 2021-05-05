© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Sovjetdissidenten Jüri Lina: Sverige är Sovjet 2.0
Follow
0
Download MP3
Share
Report
7 views • May 05, 2021
Den estniske musikjournalisten Jüri Lina berättar i en intervju med Nya Tider om hur han som statskritiker blev förföljd av sovjetisk underrättelsetjänst och förlorade sin publiceringsrätt 1975, med innebörd att han inte fick publicera artiklar under sitt namn. Lina tvingades att hålla underjordiska föredrag och erbjöds till sist att flytta från Estland. Då han kom till Sverige och lärt sig språket uppfattade han att han kommit till ett marxistiskt land. Efter decennier som aktiv författare och filmregissör anser han sig än idag bli motarbetad när han för fram sitt budskap, men nu börjar ett genombrott så smått att skymtas.
Köp Jüri Linas bok ”Under skorpionens tecken” på www.alternamedia.se
20201110
Köp Jüri Linas bok ”Under skorpionens tecken” på www.alternamedia.se
20201110
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.