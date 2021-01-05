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URGENT - HELP GET THIS VIRAL- WHISTLE-BLOWER NURSE FACE PARALYZED BY COVID VACCINES WARNS PEOPLE NOT TO TAKE IT!! THIS IS EVIL!!!
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281 views • January 05, 2021
URGENT - PLEASE GET THIS OUT FAR AND WIDE EVERYWHERE YOU CAN WORLDWIDE AS FAST AS YOU CAN- WHISTLE-BLOWER NURSE COMES FORWARD TO WARN PEOPLE AFTER HER FACE IS PARALYZED BY THE LETHAL COVID-19 VACCINES- PLEASE OPEN A BRIGHTEON ACCOUNT AND LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE HERE ON MY CHANNEL FOR REGULAR URGENT MUST SEE NEWS UPDATES- THANK YOU
DESPITE NEWS REPORTS OF THE SAME HORRORS ON RT NEWS- https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/
https://www.theguardian.com/world/2007/jun/05/health.healthandwellbeing1
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/violation-tracker/-pfizer-inc-3
UK GOVERNMENT HAVE LOCKED BRITISH PEOPLE IN THE COUNTRY ON THE BASIS OF LIES SO THAT WE CANNOT ESCAPE AND ARE SETTING UP ARMY'S TO FORCE THESE LETHAL COVID -19 VACCINES UPON THE BRITISH PEOPLE- THEY MUST BE STOPPED!!!
UK HAVE BEEN TARGETING, ROBBING, TERRORIZING, BRUTALIZING &; MURDERING BRITISH PEOPLE FOR DECADES- SEE REPORT BELOW AND REPORT ON IT TO GET THE TRUTH OUT FAST AS POSSIBLE... SEE EVIDENCE ABOUT THE CASE i WON AGAINST 10 CORPORATIONS www.thefarrellreport.net
DESPITE NEWS REPORTS OF THE SAME HORRORS ON RT NEWS- https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/
https://www.theguardian.com/world/2007/jun/05/health.healthandwellbeing1
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/violation-tracker/-pfizer-inc-3
UK GOVERNMENT HAVE LOCKED BRITISH PEOPLE IN THE COUNTRY ON THE BASIS OF LIES SO THAT WE CANNOT ESCAPE AND ARE SETTING UP ARMY'S TO FORCE THESE LETHAL COVID -19 VACCINES UPON THE BRITISH PEOPLE- THEY MUST BE STOPPED!!!
UK HAVE BEEN TARGETING, ROBBING, TERRORIZING, BRUTALIZING &; MURDERING BRITISH PEOPLE FOR DECADES- SEE REPORT BELOW AND REPORT ON IT TO GET THE TRUTH OUT FAST AS POSSIBLE... SEE EVIDENCE ABOUT THE CASE i WON AGAINST 10 CORPORATIONS www.thefarrellreport.net
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