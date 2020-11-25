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MESSAGE AUX GOUVERNANTS, D'ICI ET D'AILLEURS - Jean-Dominique Michel
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27 views • November 25, 2020
19 novembre 2020 : https://www.facebook.com/813412765/videos/10158871016307766/
Jean-Dominique Michel : https://www.facebook.com/jeandominiquemichel
MESSAGE AUX GOUVERNANTS, D'ICI ET D'AILLEURS :
Arrêtez de manipuler la population au profit d’intérêts privés !
Arrêtez de terrifier la population avec des données biaisées et à dessein anxiogènes !
Arrêtez de maltraiter la population avec des mesures sans utilité avérée et qui détruisent l’économie réelle, qui détruisent la vie des gens !
Arrêtez de trahir les intérêts de la population au profit de groupes qui vous tiennent par la corruption systémique.
Nous avons assez subi.
Sortez sans tarder de votre bouffée délirante ou alors : craignez notre colère !
(J’étais ému au début car je venais d’évoquer deux suicides de commerçants -dont celui d’une jeune femme de 24 ans poussée à bout par ce type de mesures aberrantes ; un sujet qui ne me laissera jamais jamais indifférent.)
https://youtu.be/vyY179TwC28
Jean-Dominique Michel : https://www.facebook.com/jeandominiquemichel
MESSAGE AUX GOUVERNANTS, D'ICI ET D'AILLEURS :
Arrêtez de manipuler la population au profit d’intérêts privés !
Arrêtez de terrifier la population avec des données biaisées et à dessein anxiogènes !
Arrêtez de maltraiter la population avec des mesures sans utilité avérée et qui détruisent l’économie réelle, qui détruisent la vie des gens !
Arrêtez de trahir les intérêts de la population au profit de groupes qui vous tiennent par la corruption systémique.
Nous avons assez subi.
Sortez sans tarder de votre bouffée délirante ou alors : craignez notre colère !
(J’étais ému au début car je venais d’évoquer deux suicides de commerçants -dont celui d’une jeune femme de 24 ans poussée à bout par ce type de mesures aberrantes ; un sujet qui ne me laissera jamais jamais indifférent.)
https://youtu.be/vyY179TwC28
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