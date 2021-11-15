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A krill olaj előnyei és akinek ajánlott a fogyasztása
Az Egészség legyen veled!
Az Egészség legyen veled!
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20 views • November 15, 2021
Mi van a krill olajban? Miért jobb a krill olajban lévő Omega-3, a halolajokhoz képest? Milyen problémák esetén ajánlott krill olajat fogyasztani?

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E-mail küldés:
[email protected]

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+36 1 4433 860

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A videót készítők figyelmeztetései:

Kérem vegye figyelembe, hogy a weboldalon és a videóban megjelenő információk, nem helyettesítik egy orvos, egy gyógyszerész vagy egy engedéllyel rendelkező természetgyógyász tanácsát.
A videóban elhangzó minden információ, Ujhelyi Szabolcs saját személyes véleménye és kizárólag információs, illetve oktatási célokat szolgál.
Az ebben a videóban elhangzó információk, nem szolgálnak semmiféle orvosi tanácsadásként.
Figyelmeztetünk, minden a videót megtekintő személyt, hogy mivel minden egészségügyi probléma egyedi, mielőtt bármilyen változtatást eszközöl az életmódjában vagy a táplálkozásában, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával.
A videóban elhangzó információk, nem helyettesítík a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Ne használja a videóban és az ezen oldalon megjelenő információkat öndiagnózisra.
Amennyiben gyógyszeres kezelés alatt áll vagy terhes, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt bármilyen korábban még nem fogyasztott élelmiszert vagy étrend-kiegészítőt kezd el fogyasztani, illetve ha bármiféle életmódbeli változtatást eszközöl.
Sem Ujhelyi Szabolcs sem a tartalmat készítők nem vállalnak semmiféle felelősséget, a videók megtekintése következtében bekövetkező bármilyen káreseménnyel kapcsolatban.
Keywords
healthfoodmedicine
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