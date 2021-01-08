Der Stand der US-Wahl - oder - Die Überlistung des DS | Robert Steele

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Robert David Steele ...

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... diente mehr als 30 Jahre lang der US-Regierung in unterschiedlichen Funktionen. Der ehemalige CIA-Spion, der auch an technischen Erfassungssystemen arbeitete und als „senior civilian“ verantwortlich für die Gründung des Marine Corps Intelligence Center war, spricht sich öffentlich gegen Geheimhaltung und Folter aus. Als international tonangebender Fürsprecher von „Open Source Intelligence“ war Steele Hauptredner auf vielen Veranstaltungen, unter anderem für Hackers on Planet Earth (HOPE), Gnomedex, L-3 Communications, das Department of State und das Department of Homeland Security.

Simon Parkes:

Charlie Ward:



ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!



I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠRobert David Steele ...B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥... diente mehr als 30 Jahre lang der US-Regierung in unterschiedlichen Funktionen. Der ehemalige CIA-Spion, der auch an technischen Erfassungssystemen arbeitete und als „senior civilian“ verantwortlich für die Gründung des Marine Corps Intelligence Center war, spricht sich öffentlich gegen Geheimhaltung und Folter aus. Als international tonangebender Fürsprecher von „Open Source Intelligence“ war Steele Hauptredner auf vielen Veranstaltungen, unter anderem für Hackers on Planet Earth (HOPE), Gnomedex, L-3 Communications, das Department of State und das Department of Homeland Security.Simon Parkes: https://www.simonparkes.org Charlie Ward: https://drcharlieward.com ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf. Keywords robert david steelecapitolus-wahl-news

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