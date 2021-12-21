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El Clima Político: Joe Biden reescribe la Historia [Real Climate Science]
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2 views • December 21, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Emitido el 12 de diciembre del 2021 en el canal de Tony Heller:
https://odysee.com/@TonyHeller:c
Lo que tenemos acá es otro crimen político, como todos los días. La administración de Biden encarna al Winston Smith de 1984. Estas omisiones y reescrituras de la historia son el modus operandi de décadas de engaños de la agenda verde. El interrogante a futuro es saber si estos terroristas del clima harán realidad sus sueños apocalípticos mediante algún tipo de profecía autocumplida producto de la geoingeniería que continúa hasta hoy. Ya en el pasado técnicas genocidas se utilizaron activamente contra la población con iniciativas como la Operación Popeye y otras guerras químicas, como la Operación Ranch Hand, para defoliar los bosques vietnamitas y de paso arrasar también con parte de Laos y Camboya.
Poseyendo el Clima para el 2025:
https://www.wanttoknow.info/g/weather-owning-weather-2025-military.pdf
Emitido el 12 de diciembre del 2021 en el canal de Tony Heller:
https://odysee.com/@TonyHeller:c
Lo que tenemos acá es otro crimen político, como todos los días. La administración de Biden encarna al Winston Smith de 1984. Estas omisiones y reescrituras de la historia son el modus operandi de décadas de engaños de la agenda verde. El interrogante a futuro es saber si estos terroristas del clima harán realidad sus sueños apocalípticos mediante algún tipo de profecía autocumplida producto de la geoingeniería que continúa hasta hoy. Ya en el pasado técnicas genocidas se utilizaron activamente contra la población con iniciativas como la Operación Popeye y otras guerras químicas, como la Operación Ranch Hand, para defoliar los bosques vietnamitas y de paso arrasar también con parte de Laos y Camboya.
Poseyendo el Clima para el 2025:
https://www.wanttoknow.info/g/weather-owning-weather-2025-military.pdf
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