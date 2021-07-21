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'ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.
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586 views • July 21, 2021
21/07/2021 ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ...
ΤΡΕΛΑ, ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ...
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΟΤΙ ΕΛΕΓΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΗΓΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΜΕΡΑ...ΣΑΣ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΗΚΙΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ...ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ...ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΜΑΣ ΘΑ ΤΡΩΤΕ...
ΤΡΕΛΑ, ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ...
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΟΤΙ ΕΛΕΓΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΗΓΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΜΕΡΑ...ΣΑΣ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΗΚΙΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ...ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ...ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΜΑΣ ΘΑ ΤΡΩΤΕ...
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