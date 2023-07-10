Список вопросов.00:00 — Вступление.

00:33 — Чем же всё это закончится?

01:26 — Как избежать «самокопательств»?

01:49 — Почему люди не замечают, что лишились и веры, и совести?

02:39 — Почему истинный смысл сериала «Махакали» оказался так и не понят?

03:34 — Есть ли эзотерический смысл в пословице: «Цыплят по осени считают»?

03:51 — Раздражение и гнев несовместимы с осознанием Твоего Пришествия как Мессии этой Эпохи?

04:42 — Некоторые яблоки, через время, оказываются полностью гнилые. Может это какой-то эзотерический намёк?

05:14 — Некоторые посчитали, что «наглость — это второе счастье». Значит, найдутся ещё наглей их и научат?

05:32 — Насколько актуально ориентироваться на известные ведические определения разных видов пищи?

07:55 — Что это за Сила — Магнит Матери Мира?

08:51 — О словах Е.И. Рерих: «Защита Учения не в критике и осуждении других, но прежде всего в приложении заветов в своей личной жизни. Как всегда, лучшая защита и сильнейшее убеждение — наглядный пример».

09:25 — «За Кон», — это значит «вне» Кона?

10:15 — Сейчас заметна мировая глобалисткая тенденция — «опорочить» всё Руськое. Или это всё быстро сметётся в пыль?

11:16 — Из-за чего возникает такой психический эффект, что при унижении-уничижении Женского Принципа возприятие отношений начал в сознании превращается в «блуд»?

11:53 — Почему те, которые отрицают Бытиё БАЖЕНственности (так наз. атеисты), — агрессивны?

12:26 — «Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. Если ты пытаешься его кардинально менять, то ты любишь себя». Наверное, эта фраза может многим дать прозрение на свою как будто любовь?

13:17 — В чём бывает причина атеистичности человека?

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 82.

Читает Автор. https://youtu.be/SfPfdm_poDc

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-82

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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