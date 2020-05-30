2009'Daki Domuz Gribi Size Bir Yerlerden Şaşırtıcı Şekilde Tanıdık Geliyor Mu (TÜRKÇE Altyazılı)

2009 yılında H1N1 yani domuz gribi olarak adlandırılan virüsün Meksika’da ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra WHO (Dünya Sağlık Örgütü) pandemi ilan etmiş, milyonlarca ölümün gerçekleşmesini önlemek için WHO ya bağlı hükumetlerin aşıyla koruma önlemlerini alması gerektiği bildirilmiştir.İlaç endüstrisi tarafından milyonlarca aşı üretilip hükumetler tarafından satın alınmış, fakat bunlar kullanılmamış, ve imha edilmiştir, ayrıca pandeminin ilanıyla halk paniğe sürüklenmiştir. Sadece Almanya o dönem 80 milyon aşı satın almıştır.WHO nun 6.derece Pandemi ilan etmesinin sebeplerini, ilaç sektörü, Dünya Sağlık Örgütü ve politikacıların ne şekilde birlikte çalıştıklarını, domuz gribine karşı geliştiren ilacın yan etkilerini de anlatan ARTE -TV de yayınlanmış “Profiteure der Angst” belgeselinin bir bölümünü sizler için tercüme ettik. Bu film bazı uluslararası bilim belgeselleri yarışmalarına da aday olarak seçilmiş bir filmdir.Almanya'nın Covid-19 ile ilgili aldığı kararlarda en etkili (yetkili?) kurum Robert Koch Enstitüsü'nü, o dönem Bonn Üniversitesi'nde çalışan, Charite Berlin'den hükumet danışmanı, Almanya'daki çok tartışmalı PCR-testlerini de geliştiren virolog Prof. Drosten'ı eleştiren epidomolog, sosyal tıp uzmanı, akciğer uzmanı dahiliyeci, hijyen ve çevre tıbbı konusununda da ihtisas yapmış, eski bir SPD milletvekili Dr. Wolfgang Wodarg da Prof. Drosten gibi belgeselin bu bölümünde yer almaktadır. Wodarg, aynı zamanda Avrupa Konseyi parlamenterler meclisi başkan yardımcılığını ve oradaki sağlık alt komitesinin başkanlığını da yapmıştır.● Ancak rakamlar başka bir nedenden dolayı da şüphelidir. Eğer bir önceki yıl hiçbir vaka aranmadıysa ve şimdi “belirli bir hastalıktan çok sayıda vakamız var” deniliyorsa, bu zaten karşılaştırılamaz bir durumdur.● Eleştirmenler gribin zararsız olduğunu düşünüyor, ancak Dünya Sağlık Örgütü uzmanları bu virüste (domuz gribinde) büyük bir tehlike görüyor.● Peki Dünya Sağlık Örgütü salgını neden başlattı? Bu sadece bir önlem miydi? Gereksiz bir korku yaratmak mıydı? Eleştirmenler organizasyonu sürekli olarak ilaç endüstrisine yakın olmakla suçluyor. Dünya Sağlık Örgütü endüstrinin ekonomik çıkarlarının etkisinde kalıyormuş.● Avrupa’daki uzmanlar model aşıların güvenlik testlerinin zaten yetersiz olduğuna inanıyorlar. Alman ve Fransız eleştirmenler basit bir hesaplama çıkarıyor. 20 milyon dozluk toplu bir aşılamada 1 promil yan etki oranına sahipseniz bu, etkilenecek 20 bin insan demektir. Ve bu tehlikeli bir yan etki ise bu bir facia demektir.● Almanya’da sadece ilaç araştırmalarının büyük bir kısmı finanse edilmiyor. Burda ilaç endüstrisi de yasal düzenlemeler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Federal Meclis Üyesi olarak Dr. Wolfgang Wodarg, Araştırma Tabanlı İlaç Şirketleri Birliği VFA’nın ilaç endüstrisine nasıl politika yaptığına şahit olmuştur. Bu birlik (VFA) Alman Federal Hükumeti’nden bir yasa bile satın aldı. O kadar güçlüler.Alternatif Sayfa ve Kanallarımız