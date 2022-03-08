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A világuralmi vezetők azon marakodnak, hogy ki legyen a FŐ rabszolgatartó!
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20 views • March 08, 2022
A világuralmi vezetők azon marakodnak, hogy ki legyen a FŐ rabszolgatartó!
Természetesen a HADIÁLLAPOT a "legjobb" magyarázata a GAZDASÁG ÖSSZEOMLASZTÁSÁNAK, A PÉNZRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁNAK, AZ EMBEREK VAGYONÁNAK ELKOBZÁSÁNAK, A KORLÁTOZÁSOK ÉS A BEZÁRÁSOKNAK.
A C O V I D-OT EGYELŐRE FÉLRETETTÉK, DE KÉSŐBB FOLYTATNI AKARJÁK.
EL AKARJÁK RENDELNI A RENDKÍVÜLI HADIÁLLAPOTOT ÉS HADKÖTELEZETTSÉGET ELŐÍRNI...KÉSZÜLJ FEL RÁ AGYILAG, LELKILEG, HOGY ENNEK E L L E N Á L L U N K !
VIDEÓ MAGYARUL! Hangot kapcsold be!
Természetesen a HADIÁLLAPOT a "legjobb" magyarázata a GAZDASÁG ÖSSZEOMLASZTÁSÁNAK, A PÉNZRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁNAK, AZ EMBEREK VAGYONÁNAK ELKOBZÁSÁNAK, A KORLÁTOZÁSOK ÉS A BEZÁRÁSOKNAK.
A C O V I D-OT EGYELŐRE FÉLRETETTÉK, DE KÉSŐBB FOLYTATNI AKARJÁK.
EL AKARJÁK RENDELNI A RENDKÍVÜLI HADIÁLLAPOTOT ÉS HADKÖTELEZETTSÉGET ELŐÍRNI...KÉSZÜLJ FEL RÁ AGYILAG, LELKILEG, HOGY ENNEK E L L E N Á L L U N K !
VIDEÓ MAGYARUL! Hangot kapcsold be!
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