A világuralmi vezetők azon marakodnak, hogy ki legyen a FŐ rabszolgatartó!

Természetesen a HADIÁLLAPOT a "legjobb" magyarázata a GAZDASÁG ÖSSZEOMLASZTÁSÁNAK, A PÉNZRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁNAK, AZ EMBEREK VAGYONÁNAK ELKOBZÁSÁNAK, A KORLÁTOZÁSOK ÉS A BEZÁRÁSOKNAK.

A C O V I D-OT EGYELŐRE FÉLRETETTÉK, DE KÉSŐBB FOLYTATNI AKARJÁK.

EL AKARJÁK RENDELNI A RENDKÍVÜLI HADIÁLLAPOTOT ÉS HADKÖTELEZETTSÉGET ELŐÍRNI...KÉSZÜLJ FEL RÁ AGYILAG, LELKILEG, HOGY ENNEK E L L E N Á L L U N K !

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