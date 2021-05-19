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Θελω αυτο το πραγμα εξω απο το σωμα μου....
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343 views • May 19, 2021
" Χειραγώγηση Του Νου απο τα μέσα μαζικής εξαπάτησης
πριν από 22 ώρες
Βάζουν μεσα στο μπολι πράγματα που δεν αναγράφονται στα συστατικά του εμβολιου αυτο ειναι εγκληματικό και πρεπει να λογοδοτήσουν πρεπει να το μαθει ολος ο κοσμος καποιοι δοκιμάζουν και ανίχνευτες μετάλλων και βρίσκουνε μέταλλο εκει που εκαναν το μπολι, οποιος διαμοιράσει αυτο το βιντεο η το ανεβάσει στο κανάλι του θα εχει τον Θεο με το μερος του και σε αυτην και στην επομένη ζωη, οποιος δεν κανει τιποτα για τον συνάνθρωπο οπως έστρωσε θα κοιμηθεί, κατεβάστε αυτο το βιντεο στους υπολογιστες σας "
πριν από 22 ώρες
Βάζουν μεσα στο μπολι πράγματα που δεν αναγράφονται στα συστατικά του εμβολιου αυτο ειναι εγκληματικό και πρεπει να λογοδοτήσουν πρεπει να το μαθει ολος ο κοσμος καποιοι δοκιμάζουν και ανίχνευτες μετάλλων και βρίσκουνε μέταλλο εκει που εκαναν το μπολι, οποιος διαμοιράσει αυτο το βιντεο η το ανεβάσει στο κανάλι του θα εχει τον Θεο με το μερος του και σε αυτην και στην επομένη ζωη, οποιος δεν κανει τιποτα για τον συνάνθρωπο οπως έστρωσε θα κοιμηθεί, κατεβάστε αυτο το βιντεο στους υπολογιστες σας "
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