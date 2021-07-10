Covid-19: la nuova patologia dell’asintomaticità e la non validità del test.

Conferenza stampa alla Camera dei Deputati

-Dr. Stefano Scoglio, direttore del Centro di Ricerche Nutriterapiche di Urbino;

-Dr. Domenico Mastrangelo, Senior Scientist in ricerca. Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena. Specialista in ematologia, oncologia e farmacologia clinica;

- Avv. Nino Moriggia, patrocinante in Corte di Cassazione, fondatore e presidente del ComiCost, Comitato per le Libertà Costituzionali, hanno portato la loro esperienza e professionalità, in un clima di totale mancanza di rispetto e intimidazione, proprio all'interno di quel Parlamento che dovrebbe essere la loro Casa.