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Covid-19: la nuova patologia dell’asintomaticità e la non validità del test.
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1 view • July 10, 2021
Conferenza stampa alla Camera dei Deputati
-Dr. Stefano Scoglio, direttore del Centro di Ricerche Nutriterapiche di Urbino;
-Dr. Domenico Mastrangelo, Senior Scientist in ricerca. Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena. Specialista in ematologia, oncologia e farmacologia clinica;
- Avv. Nino Moriggia, patrocinante in Corte di Cassazione, fondatore e presidente del ComiCost, Comitato per le Libertà Costituzionali, hanno portato la loro esperienza e professionalità, in un clima di totale mancanza di rispetto e intimidazione, proprio all'interno di quel Parlamento che dovrebbe essere la loro Casa.
-Dr. Stefano Scoglio, direttore del Centro di Ricerche Nutriterapiche di Urbino;
-Dr. Domenico Mastrangelo, Senior Scientist in ricerca. Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena. Specialista in ematologia, oncologia e farmacologia clinica;
- Avv. Nino Moriggia, patrocinante in Corte di Cassazione, fondatore e presidente del ComiCost, Comitato per le Libertà Costituzionali, hanno portato la loro esperienza e professionalità, in un clima di totale mancanza di rispetto e intimidazione, proprio all'interno di quel Parlamento che dovrebbe essere la loro Casa.
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