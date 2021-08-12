© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. ZELENKO & RABBINICAL COURT | VOSTFR | 30MIN
Follow
1
Share
Report
406 views • August 12, 2021
https://t.me/Salim_Laibi_LLP/3268
🇫🇷 Extrait d'une visio-conférence entre le Dr. Zelenko et une Beth Din (cour rabbinique) | Date estimée : Juillet 2021
💣 BOMBE EXPLOSIVE ET EXCLUSIVE‼️
Pour la première fois en version originale + sous-titrage en 🇫🇷 Français par/pour lelibrepenseur.org
Le Dr. Zelenko, connu pour avoir traité des milliers de patients avec un protocole similaire à celui du Pr. Raoult. Tout comme Raoult a pu traiter le "gratin Français", le Dr. Zelenko a eu lui, l'occasion de traiter, entre autres: Rudy Giuliani, le Rabbin Haïm Kanievsky, le Rabbin Litzman (ex-ministre de la santé d'Israel) et Bolsonaro (Président du Brésil). Il est également connu pour être derrière l'executive order de Trump sur l'Hydroxychloroquine.
⚠️ ATTENTION: ce que vous vous apprêtez à voir, lire et entendre dépasse l'entendement, les pires scénarios y sont évoqués, ce que d'aucuns nommeraient "théories du complot" deviennent ici la norme... Ligotez-vous à votre chaise et entrez dans la matrice !
Vidéo de l'année effectivement. En plus devant ...
🇫🇷 Extrait d'une visio-conférence entre le Dr. Zelenko et une Beth Din (cour rabbinique) | Date estimée : Juillet 2021
💣 BOMBE EXPLOSIVE ET EXCLUSIVE‼️
Pour la première fois en version originale + sous-titrage en 🇫🇷 Français par/pour lelibrepenseur.org
Le Dr. Zelenko, connu pour avoir traité des milliers de patients avec un protocole similaire à celui du Pr. Raoult. Tout comme Raoult a pu traiter le "gratin Français", le Dr. Zelenko a eu lui, l'occasion de traiter, entre autres: Rudy Giuliani, le Rabbin Haïm Kanievsky, le Rabbin Litzman (ex-ministre de la santé d'Israel) et Bolsonaro (Président du Brésil). Il est également connu pour être derrière l'executive order de Trump sur l'Hydroxychloroquine.
⚠️ ATTENTION: ce que vous vous apprêtez à voir, lire et entendre dépasse l'entendement, les pires scénarios y sont évoqués, ce que d'aucuns nommeraient "théories du complot" deviennent ici la norme... Ligotez-vous à votre chaise et entrez dans la matrice !
Vidéo de l'année effectivement. En plus devant ...
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.