Dr. ZELENKO & RABBINICAL COURT | VOSTFR | 30MIN

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🇫🇷 Extrait d'une visio-conférence entre le Dr. Zelenko et une Beth Din (cour rabbinique) | Date estimée : Juillet 2021



💣 BOMBE EXPLOSIVE ET EXCLUSIVE‼️

Pour la première fois en version originale + sous-titrage en 🇫🇷 Français par/pour lelibrepenseur.org



Le Dr. Zelenko, connu pour avoir traité des milliers de patients avec un protocole similaire à celui du Pr. Raoult. Tout comme Raoult a pu traiter le "gratin Français", le Dr. Zelenko a eu lui, l'occasion de traiter, entre autres: Rudy Giuliani, le Rabbin Haïm Kanievsky, le Rabbin Litzman (ex-ministre de la santé d'Israel) et Bolsonaro (Président du Brésil). Il est également connu pour être derrière l'executive order de Trump sur l'Hydroxychloroquine.



⚠️ ATTENTION: ce que vous vous apprêtez à voir, lire et entendre dépasse l'entendement, les pires scénarios y sont évoqués, ce que d'aucuns nommeraient "théories du complot" deviennent ici la norme... Ligotez-vous à votre chaise et entrez dans la matrice !



Vidéo de l'année effectivement. En plus devant ...