Sorumlular "İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR" dan YARGILANMALILAR - Korona Komitesi Avukatı Dr.Reiner Fuelmich

YouTube'da 2 MİLYON kez izlenip SİLİNEN 3 Ekim tarihli videonun TÜRKÇE özetiKOVID-19 YALANI MAHKEMELİK OLDUVolkswagen ve Deutsche Bank gibi dev şirketleri mahkûm ettirmesiyle ünlenen Alman Avukat Dr Reiner Fuellmich'in önderliğinde oluşturulan Alman Korona Araştırma Komitesi, KORONA SKANDALINI mahkemeye taşıyor.14 Temmuz 'da başlayan ve en son 23 Ekim'de 23. oturumu gerçekleştirilen komite soruşturmaları OVAL MEDYA YouTube Kanalından canlı yayınlanmaktadır.Araştırma komitesine göre şimdiye kadar insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçla karşı karşıyayız. Dr. Füellmich'e göre sorumlular Uluslararası Ceza Kanununun 7. bölümünde düzenlenmekte olan "İnsanlığa Karşı Suçlar" dan yargılanmalılar.Bundan sonra siyaseten hiç kimsenin insanlığı dolandıracak bir güç konumunda olmayacağından emin olmak için gereken her şey yapılmalıdır.Korona Komitesi'nin ortaya çıkardığı bu SKANDAL KORONA GERÇEKLERİ yakında Dünya'daki birçok mahkemede ispatlanacaktır. Bunlar, bu suçtan SORUMLU OLAN HERKESİN yüzündeki maskesinin indirilmesini sağlayacak GERÇEKLERDİR.BU GERÇEKLER, şu ana kadar bu yanıltıcı insanlara inanan politikacılar için; BU ŞARLATAN ve SUÇLULARLA birlikte batmamalarını sağlayabilecek, durumu yeniden değerlendirip çoktan gecikmiş bilimsel tartışmaları başlatabilmeleri için bir CAN SİMİDİDİR.***SATIR BAŞLARI...Komitenin araştırmaları gösteriyor ki bu skandalın ana sorumluları uzun bir zamandır Alman hükümeti ile lobicilik faaliyetlerinde bulunan Robert Koch Enstitüsü viroloğu Drosten, başkanı veteriner hekim Wieler ve Dünya Sağlık Örgütü başkanı Tedros.Drosten PCR testinin dünya çapında kullanılmasını tavsiye etmeye başladı. Alman hükümeti sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve zorunlu maske takma kurallarını uygulamaya başladığında tek kaynağı Drosten'di. Bir daha vurgulamak gerekir ki, Almanya'nın ilaç ve teknoloji şirketlerinin lobicilik merkezi haline gelmesinin nedeni, bu kuralların Almanya'da uygulanmasının tüm dünyaya iyi bir örnek olacak olmasıydı. Çünkü Almanlar dünya çapında disiplinli olmalarıyla bilinirler.Tespit ettiğimiz en önemli bulgu PCR testinin virüs tespiti için kullanılmasının bilimsel dayanağı olmadığıdır. PCR testini 1970'lerdeki muciti Kary Mullis'in defalarca tekrarladığı gibi PCR testi enfeksiyon teşhisi için onaylanmış değildir. Aynı bilgi PCR testlerin yanında gelen prospektüslerde de yazıyor.Drosten, Wieler ve DSÖ'nün beyan ve telkinleri bu gerçeklerle çelişmektedir. Birinin PCR testi sonucunun pozitif çıkması ne sars-cov-2'nin bir göstergesidir ne de başka bir virüsün. ABD'nin *CDC'si de bu görüşe katılmaktadır.Peki ya dolandırıcılık, kasıtlı zarar verme ve insanlığa karşı suçlar? Ceza hukuku kurallarına dayalı olarak, PCR testleri ile ilgili yanlış gerçekleri iddia eden, yanlış beyanda bulunan Drosten, Wieler ve Dünya Sağlık Örgütü sahtekârlıktan yargılanmalıdır.Bu ayrıca kasıtlı zarar verme anlamına da gelmektedir. Alman medeni hukuk profesörü Martin Schwabe, bu konudaki en kapsamlı araştırmayı yapıp 180 sayfalık bir belge yayımladı. Ana akım medyanın gerçekleri nasıl gizlediğini ayrıntılı bir şekilde belgeledi.***KAYNAKLAR :Money Talks V - Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Para Konuşur – İnsanlık Suçu)Corona Schadensersatzklage (Korona Tazminat Davası)