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La santé des enfants c'est d'abord la prévention avec Pierre Etchart - Thierry Casasnovas
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6 views • October 01, 2020
1 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=NC3rCFh1des
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Je suis très fier de vous présenter ma nouvelle formation "Amour des enfants - santé de la préconception à l'adolescence". Une formation en ligne sur la santé des enfants que j'ai essayé de rendre la plus complète possible afin de permettre aux parents, futur-s parents, grands-parents, et à toutes les personnes en contact avec les enfants, de prendre soin de leurs santés naturellement et de façon holistique. Découvrez la nouvelle formation :
▶ https://regenere.learnybox.com/pv-amour-des-enfants-lancement/
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