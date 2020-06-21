FRANKENSKIES sous-titré en français

Avec l'aimable autorisation de Matt Landman

Sous-titrage en français : association Ciel voilé

Réalisation : Matt Landman : mis en ligne le 20 juin 2017



www.FrankenSkiesTheMovie.com

www.ActualActivists.com



FrankenSkies est un documentaire de 80 minutes sur les programmes en-cours de géo-ingénierie solaire ou Chemtrails qui affectent chaque être vivant sur Terre. La lutte pour sensibiliser à ce sujet, malgré les obstacles d'une population socialement conditionnée et un complexe militaro-industriel aux ressources infinies, est palpable dans cette tentative d'éveil à la vérité.



Selon une progression impeccablement synchronisée, le film révèle la campagne mondiale de désinformation concernant la formation des nuages ​​chimiques via les pulvérisations atmosphériques d'aérosols. Face à un calendrier de désinformation ou normalisation comprenant des médias contrôlés et un système éducatif et politique endoctriné, les militants posent la question : êtes-vous silencieux parce que vous consentez ?



Un film informatif choquant sur l'ingénierie climatique, le contrôle des fréquences et les manipulations de la CIA.Le récit du film se déroule selon une chronologie historique d'expérimentations sur les êtres humains, qui aboutit au laboratoire actuel qui veut contrôler l'atmosphère de notre planète, y compris l'air que nous respirons, et qui décide quand et où le soleil brillera, ou pas...



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FRANKENSKIES 2 - CHAINES CLIMATIQUES: Gofundme.com/Frankenskies2