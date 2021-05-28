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ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ #BIDEN & ΕΜΒΟΛΙΑ - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 7/5/21
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0 view • May 28, 2021
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
#Μπάιντεν #Εμβόλια #Πατέντες #Κορονοϊός
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Ο κορπορατισμός της Μάχης των Μαχών
Οι Πατέντες και οι εμβολιασμοί.
Αντικοινωνική πολιτική η άρση των πατεντών.
Μοντέλο Δημόσιας Υγείας του 19ου αιώνα
Ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός μέσω εμβολίων.
Μπάιντεν όπως λέμε Μπίσμαρκ
Η θέση της Γερμανίας περί Πατεντών.
Τι σημαίνει άρση των Πατεντών των εμβολίων
Γενετική χειραγώγηση
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕ Ο κ. ΜΠΑΪΝΤΕΝ
Ίδιες οι στρατηγικές επιλογές Δεξιάς-Αριστεράς.
Ο σοσιαλισμός μας έρχεται από τον κ. Μπάιντεν.
Το πακέτο σχεδίων Μπάιντεν.
Γιατί στην Λουιζιάνα;
Ανέφικτες οι υποσχέσεις Μπάιντεν.
Σύγκριση με την εποχή Ρούσβελτ
Σωστή κατεύθυνση, λείπουν οι όροι εφαρμογής
Που οδηγούν οι εξαγγελίες Μπάιντεν
Ελλοχεύει ανεξέλεγκτος εμφύλιος στις ΗΠΑ
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://www.epamhellas.gr/symplhrwste...
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
#Μπάιντεν #Εμβόλια #Πατέντες #Κορονοϊός
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Ο κορπορατισμός της Μάχης των Μαχών
Οι Πατέντες και οι εμβολιασμοί.
Αντικοινωνική πολιτική η άρση των πατεντών.
Μοντέλο Δημόσιας Υγείας του 19ου αιώνα
Ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός μέσω εμβολίων.
Μπάιντεν όπως λέμε Μπίσμαρκ
Η θέση της Γερμανίας περί Πατεντών.
Τι σημαίνει άρση των Πατεντών των εμβολίων
Γενετική χειραγώγηση
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕ Ο κ. ΜΠΑΪΝΤΕΝ
Ίδιες οι στρατηγικές επιλογές Δεξιάς-Αριστεράς.
Ο σοσιαλισμός μας έρχεται από τον κ. Μπάιντεν.
Το πακέτο σχεδίων Μπάιντεν.
Γιατί στην Λουιζιάνα;
Ανέφικτες οι υποσχέσεις Μπάιντεν.
Σύγκριση με την εποχή Ρούσβελτ
Σωστή κατεύθυνση, λείπουν οι όροι εφαρμογής
Που οδηγούν οι εξαγγελίες Μπάιντεν
Ελλοχεύει ανεξέλεγκτος εμφύλιος στις ΗΠΑ
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://www.epamhellas.gr/symplhrwste...
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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