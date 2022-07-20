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Gran Jurado. Tribunal Popular de Opinión Pública.
Día 1. Declaraciones de apertura
Sesión de apertura del Gran Jurado penal contra algunos de los implicados que en colaboración criminal mundial cometieron crímenes de lesa humanidad a la población mundial en forma de pandemia planificada llamada COVID-19.