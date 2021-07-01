RRR vs ARR ...Italiani svegliatevi!

Riduzione Rischio Assuluto 0.84% vs Riduzione Rischio Relativo 95%



Pur volendo essere idioti al punto di aver paura di ammalarsi di COVID-19, aka raffreddore o influenza media, Il cosidetto (NON) vaccino covid non vi da' nessuna immunità.



E ve lo dicono i dati di Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Gavi pubblicati dal governo stesso.





Rischiate la vita per NULLA.



State rinunciando ai vostri diritti costituzionali e INALIENABILI, e

negate i nostri, per NULLA.



Italiani svegliatevi!!!