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RRR vs ARR ...Italiani svegliatevi!
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20 views • July 01, 2021
Riduzione Rischio Assuluto 0.84% vs Riduzione Rischio Relativo 95%
Pur volendo essere idioti al punto di aver paura di ammalarsi di COVID-19, aka raffreddore o influenza media, Il cosidetto (NON) vaccino covid non vi da' nessuna immunità.
E ve lo dicono i dati di Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Gavi pubblicati dal governo stesso.
Rischiate la vita per NULLA.
State rinunciando ai vostri diritti costituzionali e INALIENABILI, e
negate i nostri, per NULLA.
Italiani svegliatevi!!!
Pur volendo essere idioti al punto di aver paura di ammalarsi di COVID-19, aka raffreddore o influenza media, Il cosidetto (NON) vaccino covid non vi da' nessuna immunità.
E ve lo dicono i dati di Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Gavi pubblicati dal governo stesso.
Rischiate la vita per NULLA.
State rinunciando ai vostri diritti costituzionali e INALIENABILI, e
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Italiani svegliatevi!!!
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