BERLİN'de MASKESİZ, DİP DİBE MİLYON İnsan ÖZGÜRLÜK için Toplandı | 01.08.2020

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Tag der Freiheit" (Özgürlük Günü) Etkinliğii için polisin açıkladığı söylenen rakama göre 1.3 milyon insan "17 Haziran Caddesi" 'nde biraraya geldi.Hükumetin koronaya karşı aldığı önlemlerin aşırı ve gereksiz olduğunu, temel hak ve özgürlüklerinin ellerinden alındığını düşünen insanlar ülkenin her yerinden Berlin'e akın etti.Alman medyası öğle saatlerinden itibaren inanılmaz yalan haberler yaymaya başladı. Toplanan göstericilerin nazi taraftarı, faşist ve kafadan çatlak kişiler olduğunu iddia ettiler.Polis, korona önlemlerine uyulmaması gerekçesiyle etkinliği sonlandırma kararı aldı. Oysa daha önce ülkenin çeşitli yerlerinde koronaya karşı veya George Floyd için ırkçılığa karşı Berlin'de düzenlenen ve benzer şekilde korona önlemlerine uyulmadan dip dibe yapılan gösteriler iptal edilmemişti.Polisin etkinliği sonlandırma kararına rağmen etkinliğe katılanlar saatlerce etkinlik yerini terk etmedi.Dağılmalarını geciktireceği için saatlerce güneş altında kalan katılımcılara dışarından su getirilmesi Polis tarafından engellendi.Su getirmek için ekinlik alanı dışına çıkanlara polis tarafından, ancak suları bırakmaları şartıyla tekrar etkinlik alanına alınacağı hatta susuzluk nedeniyle fenalık geçirecek olanların etkinlik alanı dışına ambulanslarla çıkarılabileceği söylendi.Bu barışçıl eylemi görüp de hala farklı düşünenlere artık yardım etmek pek mümkün değil herhalde...***17 Haziran 1953'de Doğu Almanya'daki insanlar bir diktatörlüğe karşı ayaklandılar.Birçok insan sokağa döküldü ve birçok insan öldü.O zamanlar tanklar vardı, bugün yok. Yani bu, biraz ilerleme kaydettiğimiz anlamına geliyor.Ama o insanlar cesurdu ve bizler de cesuruz. Dağılmamıza izin vermeyeceğiz.Hükumet şu anda abartıyor ve bunun farkındalar ve korkuyorlar.Ve bizler bir yere gitmiyoruz, burda kalıyoruz.1.3 milyon insan sevgi yaymak istiyorlar.Sağınıza ve solunuza bakın...Dünya'nın her yerinden gelenler...Burda olanlar çok duygulandırıcı...Sahip olduğumuz sevgi dolu yüreğimizi seviyoruz.BARIŞ !ÖZGÜRLÜK !BARIŞ !ÖZGÜRLÜK !BARIŞ !ÖZGÜRLÜK !BARIŞ !ÖZGÜRLÜK !BARIŞ !ÖZGÜRLÜK !BARIŞ !ÖZGÜRLÜK !BURDA KALIYORUZ !BURDA KALIYORUZ !BURDA KALIYORUZ !BURDA KALIYORUZ !BURDA KALIYORUZ !BURDA KALIYORUZ !BURDA KALIYORUZ !BURDA KALIYORUZ !Kaynak:01.08.2020 Berlin - Tag der Freiheit Live - 1,3 Millionen Menschen UNGLAUBLICHSamuel Eckert YouTube Kanalı