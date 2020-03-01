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Samhällskontraktet är brutet - Mynttorget 1 mars 2020
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24 views • March 01, 2020
Varje söndag kl 14 kommer vi att samlas på Mynttorget under parollen "Samhällskontraktet är brutet".
Idag intervjuade vi Terje. Detta var tredje söndagen i rad som han var ute och protesterade.
För mer information kring initiativet "söndagar 14.00" se https://stockholmarefor1suverantsverige.wordpress.com/2020/02/24/samhallskontraktet-ar-brutet-sondagar-14-00-pa-ditt-lokala-torg-protestera-mera/
Och nästa söndag ses vi igen på Mynttorget kl 14.00!
Samhällskontraktet är brutet och vi måste protestera mycket mera!
Idag intervjuade vi Terje. Detta var tredje söndagen i rad som han var ute och protesterade.
För mer information kring initiativet "söndagar 14.00" se https://stockholmarefor1suverantsverige.wordpress.com/2020/02/24/samhallskontraktet-ar-brutet-sondagar-14-00-pa-ditt-lokala-torg-protestera-mera/
Och nästa söndag ses vi igen på Mynttorget kl 14.00!
Samhällskontraktet är brutet och vi måste protestera mycket mera!
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