274 - Astro ... die größte Lüge von allen (5/5)

Savannah Nobel 1053 followers Follow 21 Share Add to... Share Report

10605 views • October 05, 2022

Trigonometrische Parallaxe (= simple Dreiecks-Berechnung) https://de.wikipedia.org/wiki/Entfernungsmessung (etwas runterscrollen) Nicht von den wichtigtuerischen Verkomplizierungen beeindrucken lassen, das ist einfachste Dreiecks-Berechnung aus der 5. Klasse.

Dominos von https://www.youtube.com/c/flippycat/videos

































































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Keywords astroclusteraloisirlmaierparallaxlichtjahre

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