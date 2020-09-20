Complotgekkie Beekwielder bedelt dooooorrrrrrrrr.

En daar is de Revrouwlutievrouw weer, dit keer is ze met haar vriendinnetje Eline weer naar de gesloten jeugdinstelling in Deelen geweest want er liggen botten, er zijn tunnels en er waren kinderen, kortom, het bedelmevrouwtje heeft een nieuw complothuis gevonden.

Ze heeft al een flinke boete in haar zak, dat filmpje plaatsen we nog en nu bedelt ze om eten voor haar kind, want tja, ze heeft natuurlijk weer geen centjes. En de benzine is ook al bijna op.

Had het niet handiger geweest als mevrouwtje eens een keer gewoon een paar weken bij haar opgroeiende dochter had gebleven? Zodat ze misschien een lekker vers brood voor het kindeke had kunnen kopen?

En dat ze dan gelijk eens een baantje had gaan zoeken? Want laten we eerlijk zijn, dit is toch geen voorbeeld voor een opgroeiend kind?

Gelukkig worden de uitkeringen en toeslagen weer snel gestort, kan mevrouwtje Revrouwlutie binnenkort weer onderweg, haar kind achterlatend bij die arme zieke meneer Fred.