ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ TRUMP ΣΤΗ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ FBI, "ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ", ΕΙΠΕ Ο ΙΔΙΟΣ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο στο κτήμα του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, το FBI ερεύνησε την κατοικία του Τραμπ βάσει εντάλματος στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή παράνομη αφαίρεση και καταστροφή εγγράφων του Λευκού Οίκου μετά την προεδρία του, αναφέρει ο Guardian.