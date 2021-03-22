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Stanley Plotkin MD - Animal tissue, animal virus and human tissue in vaccines - Ιστός και ιός ζώων, ανθρώπινα κύτταρα σε εμβόλια
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203 views • March 22, 2021
Vaccines deposition under oath (2018)
Ένορκη κατάθεση του επιστήμονα με αποκαλυπτικά στοιχεία για το τι περιέχουν κάποια εμβόλια
Ένας άνθρωπος που εμπλέκεται στην υπόθεση των εμβολίων και προ κορωνοϊού. Τα στοιχεία που αποκαλύπτει είναι ενδεικτικά του χαρακτήρα που έχουν ορισμένες διαδικασίες παρασκευής εμβολίων. Ολόκληρο το βίντεο της ένορκης κατάθεσής του εδώ (στα αγγλικά χωρίς υπότιτλους) : https://www.youtube.com/watch?v=DFTsd042M3o
Ένορκη κατάθεση του επιστήμονα με αποκαλυπτικά στοιχεία για το τι περιέχουν κάποια εμβόλια
Ένας άνθρωπος που εμπλέκεται στην υπόθεση των εμβολίων και προ κορωνοϊού. Τα στοιχεία που αποκαλύπτει είναι ενδεικτικά του χαρακτήρα που έχουν ορισμένες διαδικασίες παρασκευής εμβολίων. Ολόκληρο το βίντεο της ένορκης κατάθεσής του εδώ (στα αγγλικά χωρίς υπότιτλους) : https://www.youtube.com/watch?v=DFTsd042M3o
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