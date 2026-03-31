π. Θεόδωρος Ζήσης, "Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Ποικίλα και Επίκαιρα (Β΄)".

"Γιά τόν Τίμιο Σταυρό τί λέγουν τό Εὐαγγέλιο, οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί σύγχρονοι θεολόγοι". Τήν Κυριακή, 22 Μαρτίου (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες

), ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης συνέχισε τό θέμα "Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός. Ποικίλα καί Ἐπίκαιρα (Β΄)". Ξεκίνησε ὁ π. Θεόδωρος μέ ὅσα εἶπε ὁ πρεσβύτης Ἰωσήφ στήν Παναγία κατά τήν Ὑπαπαντή, ὅτι ὁ πόνος θά τῆς ξεσκίσει τήν καρδιά ὡς ρομφαία, ὡς δίκοπο μαχαίρι (Λουκ. 2, 35), ὅταν θά δεῖ τόν Χριστό ἐπάνω στόν Σταυρό. Ἀναφέρθηκε σέ ὅσα πολλά εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός γιά τό Πάθος τοῦ Σταυροῦ. Ἐτόνισε ἰδιαίτερα τήν αὐστηρή ἐπίπληξή Του πρός τόν Ἀπόστολο Πέτρο, πού προσπάθησε νά τόν ἀποτρέψει ἀπό τό νά σταυρωθεῖ. Τόν ἐπέπληξε, διότι ὁ Σταυρός θά εἶναι ἡ δόξα Του καί ἡ σωτηρία ὅσων ἀνθρώπων θά ἄρουν τόν Σταυρόν καί θά Τόν ἀκολουθήσουν, καί ἑπομένως ὅσοι ὑποτιμοῦν τόν Σταυρό γίνονται ὄργανα τοῦ Σατανᾶ, ἔχουν κοσμικό καί ὄχι θεϊκό φρόνημα. Ὁ π. Θεόδωρος ἐπέλεξε ἐπίσης ἀπό τίς πολλές ἀναφορές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στόν Σταυρό ὅσα ἔγραψε πρός τούς Κορινθίους, ὅτι, μολονότι οἱ Ἰουδαῖοι θεωροῦν τόν Σταυρό σκάνδαλο καί οἱ Ἕλληνες Τόν θεωροῦν ἀνοησία ("μωρία"), αὐτός ἔκρινε ὅτι κυρίως ἔπρεπε νά τούς κηρύξει περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα "Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμένον" (Α΄ Κορ. 2, 22), διότι ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός εἶναι "Θεοῦ δύναμις καί Θεοῦ σοφία" (Α΄ Κορ. 1, 24). Στούς Γαλάτες ἔγραψε, ὅτι πολλοί διαστρέφουν τό Εὐαγγέλιο γιά νά εἶναι ἀρεστοί στούς ἀνθρώπους καί καυχῶνται γι' αὐτό, ὁ ἴδιος ὅμως καυχᾶται μόνον γιά τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος τόν ἐδίδαξε νά ἀντιμετωπίζει μέν τόν κόσμο ὡς νεκρό καί ὁ ἴδιος δέ νά νεκρώσει τόν ἑαυτό του ἀπέναντι στόν κόσμο: "Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται, κἀγώ τῷ κόσμῳ" (Γαλ. 6, 14). Ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐπιλεκτικά παρουσίασε θέσεις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἐπειδή, λόγῳ χρόνου, δέν ἐπρόλαβε νά ἀναφερθεῖ σέ θέσεις συγχρόνων θεολόγων, ἀνέφερε κάποιους τίτλους βιβλίων. Στό τελευταῖο, τρίτο (Γ΄), μάθημα γιά τόν Τίμιο Σταυρό ὁ ὁμιλητής θά ἀναφερθεῖ στήν βλάσφημη καί πρωτοφανῆ ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτη Περιστερίου, νά ὑποχρεώσει ὅλους τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως νά ἀπομακρύνουν τόν Τίμιο Σταυρό ἀπό τό πίσω μέρος τῆς Ἁγίας Τραπέζης, καί νά κατασκανδαλίσει ἔτσι τούς πιστούς· οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν τήν παρέμβαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί αὐτή τούς ἐδικαίωσε. Ἀλλά παρά ταῦτα πεισματικά, ἀνυπάκουα καί ἐγωϊστικά, ὁ μητροπολίτης ἐπιμένει εἰς τό ἴδιον θέλημα καί ἀρνεῖται νά ἐπαναφέρει τόν Τίμιο Σταυρό πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα.