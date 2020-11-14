Επιδρομή των Αμερικανών στην Γερμανία... 💥Κατασχέθηκαν servers που εμπλέκονται με τις αμερικανικές εκλογές...

Νωρίτερα ο Ρεμπουπλικανός βουλευτής Louie Gohmert είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Newsmax ότι δικοί του άνθρωποι στην Γερμανία ανέφεραν ότι στα γραφεία της εταιρείας Scytl η οποία είναι υπεύθυνη και για τις εκλογές, έγινε επιδρομή από μεγάλη ομάδα του αμερικανικού στρατού... στην Φρανκφούρτη και έγινε και κατάσχεση των σέρβερ.Επίσης η Andrea Widburg (αμερικανίδα δημοσιογράφος) είχε αναφέρει ότι η εταιρεία Scytl που εδρεύει στην Βαρκελώνη και έχει ως κύριο αντικείμενο να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταμέτρησης ψήφων σε παγκόσμιο επίπεδο, αρκετές φορές έχει αποκαλυφθεί ότι έχει γίνει χειραγώγηση στο ηλεκτρονικό σύστημα.“Η εταιρεία Scytl αναφέρει ότι έχει (ή είχε ) διασυνδέσεις με τον Τ.Σόρος και το κόμμα των Δημοκρατικών!Ο συνιδρυτής της Microsoft Paul Allen μέσω του δικού του οικονομικού οργανισμού έχει επενδύσει μέχρι στιγμής 40εκατομμύρια στην Scytl. Και σήμερα μάθαμε (σημειώνει η δημοσιογράφος) από τις δικές μας πηγές ότι ο Μπιλ Γκέιτς έχει μερίδιο των μετοχών στην επίμαχη εταιρεία Scytl”.Δείτε τον βουλευτή Louie Gohmert του Τέξας τι έχει αναφέρει για την αναφερόμενη επιδρομή.“Σήμερα μάθαμε για την επιδρομή στην Γερμανία από πηγές μας”Η αμερικανική κυβέρνηση από την στιγμή που έχει στοιχεία ότι ο κύριος σέρβερ της εταιρείας είχε εμπλοκή με την αλλαγή ψήφων, μέσω των μυστικών υπηρεσιών ανακάλυψε ότι είχε έδρα την Γερμανία. Με σκοπό να διελευκανθεί η υπόθεση και να αποκτηθεί πρόσβαση στο ποιος και αν έκανε αλλαγές στις ψήφους με νόμιμο τρόπο έγινε συνεργασία των αμερικανικών υπουργείων Δικαιοσύνης και Εξωτερικών για να ζητηθεί ταχύτατα από την γερμανική κυβέρνηση για να δώσει άδεια για την επιχείρηση.Τα απαραίτητα έγγραφα υπογράφηκαν ενώ έγινε γνωστό ότι έγινε και χρήση μονάδων του αμερικανικού στρατού. Βέβαια δεν ήταν επικεφαλής ο ο στρατός στην επιχείρηση. Όμως αυτή η κίνηση βοηθά στο να εξηγηθεί γιατί απολύθηκε ο Έσπερ και μπήκε στην θέση του ο Μίλλερ καθώς ο πρώτος δεν ήθελε να βοηθήσει στις αρχές σε καμία περίπτωση.Με τους σέρβερς στα χέρια πλέον οι ρεμπουπλικανοί έχουν την δυνατότητα να βρουν ποιοι σταμάτησαν την καταμέτρηση και ποιοι εμπλέκονται με τον αλγόριθμό που ξεκίνησε να αλλάζει τις ψήφους από τον έναν υποψήφιο στον άλλον.Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή της CIA ενώ για το θέμα η δικηγόρος του ΝΤραμπ Λιν Γουντ έκανε σχετική αναφορά.