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FAUCI: WITH LOCKDOWNS ENFORCE COVID VACCINES OF DEATH. 67,893 DEAD, 5 MILLION INJURED FROM COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EU DATABASE. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.
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50 views • April 18, 2022
FAUCI: WITH LOCKDOWNS ENFORCE COVID VACCINES OF DEATH. 67,893 DEAD, 5 MILLION INJURED FROM COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EU DATABASE. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ https://ugetube.com/watch/hHqktADdL7Q9Xxd , https://rumble.com/v11f2ld-fauci-enforce-lockdowns-of-death.html . SOURCE-ΠΗΓΗ: https://rumble.com/v114bjj--lockdown-.html .
67,893 DEAD, 5 MILLION INJURED FROM GENOCIDAL COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EU DATABASE. 67.893 ΝΕΚΡΟΙ, 5.000.000 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ 2022-3-18 https://www.brighteon.com/b8a1b942-9126-4069-b9d2-1a2cc14fc13c , https://ugetube.com/watch/SlY4R944ZkblbGA , https://rumble.com/vzaah3-67893-dead-5-million-injured-from-covid-vaccines-of-death-in-usa-and-eu-dat.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2022/41834-dead-3-9-million-injured-following-covid-vaccines-in-european-database-as-u-s-military-deaths-soar-1100 , https://www.facebook.com/annabella.naik.5/videos/457222062846267 .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
67,893 DEAD, 5 MILLION INJURED FROM GENOCIDAL COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EU DATABASE. 67.893 ΝΕΚΡΟΙ, 5.000.000 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ 2022-3-18 https://www.brighteon.com/b8a1b942-9126-4069-b9d2-1a2cc14fc13c , https://ugetube.com/watch/SlY4R944ZkblbGA , https://rumble.com/vzaah3-67893-dead-5-million-injured-from-covid-vaccines-of-death-in-usa-and-eu-dat.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2022/41834-dead-3-9-million-injured-following-covid-vaccines-in-european-database-as-u-s-military-deaths-soar-1100 , https://www.facebook.com/annabella.naik.5/videos/457222062846267 .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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