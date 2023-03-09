Tucker Carlson zum Thema Kapitolstürmung (1/2)

Nach der Freigabe des Videomaterials wird die Kapitolstürmung in ein anderes Licht gerückt.

Tucker zerreißt Chuck Schumers Angriffe auf J6-Videoaufzeichnungen: "In freien Ländern lügen Regierungen nicht über Proteste"



"Diese Videos berühren einen Nerv, weil sie eine Bedrohung für die Lügen sind, die Chuck Schumer in den letzten 26 Monaten erzählt hat."



Das und vieles mehr...



Mit deutschen Untertitel.