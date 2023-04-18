scabelum.com

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Luis de Miguel estará hablando con Enrique Vargas, sobre la Pascua Ortodoxa y las noticias geopolíticas que acontecen en nuestro planeta, nacido en la URSS de los padres españoles "niños de la guerra", es doctorado en música y un apasionado de historia, particularmente, la historia del genocidio comunista, que lleva estudiando más de medio siglo.