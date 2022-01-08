НОЧЕВКА В ЛЕСУ ЗИМОЙ Выживание – Убежище в лесу – шалаш на выворотне, который не сгорит от костра

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Ночевка зимой в лесу в мороз и холод, это серьезно — это выживание и убежище в лесу нужно строить со всей ответственностью". Убежище в лесу шалаш с костром и камином внутри, на основе выворотня, спасет вас от сильного мороза, бурана или вьюги, а вот как его построить голыми руками, можно узнать из видео. Источник: Ютуб канал «Максим Медведев». Большая благодарность автору данного канала, за его практичные советы.

Также см. — https://www.brighteon.com/9bb800c6-c30c-4148-a78b-465e2eca09c9 «Выжить в любой момент. Тревожный чемоданчик. Через сколько дней или может быть месяцев он вам понадобится؟..».

Это действительно практичный полезный видеоролик, опыт который может помочь. Согласитесь, не кажется очень возможным, чтобы зимой в лесу на сильном морозе с одними спичками без всяких иструментов — можно было выжить и даже с удобством переночевать, жить. И оказывается это возможно. А выглядит что сами бы и не додумались.

«События ближайшего времени. Что будет с землянами? Виктория ПреобРАженская на канале MARINA MALINI. Видео было записано по просьбе Малини, для её ютуб каналов. Август 2021 года» https://www.brighteon.com/7847c06e-7f62-4234-a422-2157794f379b



