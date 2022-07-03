Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 7 - 19-05-2022 - Totalitarisme et Propagande

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20 juin 2022 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/07-Grand-Jury-VF:8
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet
: https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle, Mika, Fab George et Lo pour leur aide à la traduction !
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🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/day7en:0
📝 Transcript : http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_62b065eab0d2d.pdf
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
📍00:13 ▪︎ Viviane Fischer, avocate - Allemagne
Introduction
📍00:47 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge, Portugal
Résumé de la session précédente
📍06:49 ▪︎ Matthias Desmet, jusqu'à récemment maître de conférences en psychothérapie psychanalytique au département de psychanalyse et de consultation clinique de l'université de Gand, auteur de "La Psychologie du Totalitarisme" - Belgique
Les mécanismes de la "formation de masse", processus typique des régimes totalitaires. Pourquoi les gens adhèrent et pourquoi leur est-il presque impossible d'en sortir ?
📍1:22:15 ▪︎ Mark Crispin Miller, professeur de médias, de culture et de communication à l'université de New York, spécialiste de la propagande - Etats-Unis
Le rôle de la propagande dans les systèmes totalitaires, comment elle est utilisée et comment elle fonctionne.