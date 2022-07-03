Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 7 - 19-05-2022 - Totalitarisme et Propagande

20 juin 2022 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/07-Grand-Jury-VF:8

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Merci à Viviane, Isabelle, Mika, Fab George et Lo pour leur aide à la traduction !





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🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/day7en:0

📝 Transcript : http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_62b065eab0d2d.pdf





Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples

Renforcer la conscience publique par le droit naturel

L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous





📍00:13 ▪︎ Viviane Fischer, avocate - Allemagne

Introduction

📍00:47 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge, Portugal

Résumé de la session précédente





📍06:49 ▪︎ Matthias Desmet, jusqu'à récemment maître de conférences en psychothérapie psychanalytique au département de psychanalyse et de consultation clinique de l'université de Gand, auteur de "La Psychologie du Totalitarisme" - Belgique

Les mécanismes de la "formation de masse", processus typique des régimes totalitaires. Pourquoi les gens adhèrent et pourquoi leur est-il presque impossible d'en sortir ?





📍1:22:15 ▪︎ Mark Crispin Miller, professeur de médias, de culture et de communication à l'université de New York, spécialiste de la propagande - Etats-Unis

Le rôle de la propagande dans les systèmes totalitaires, comment elle est utilisée et comment elle fonctionne.







