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Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 7 - 19-05-2022 - Totalitarisme et Propagande
luciole
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21 views • July 03, 2022

20 juin 2022 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/07-Grand-Jury-VF:8

Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a


Description d'origine :


✨ Merci à tous pour votre collaboration :


Akina : https://odysee.com/@AKINA:7

Elo : https://odysee.com/@Elo:84

Janet


: https://odysee.com/@Janet13:c

Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2

Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1

L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4

Merci à Viviane, Isabelle, Mika, Fab George et Lo pour leur aide à la traduction !


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Pour me soutenir ou me suivre :


💸 Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/

💸 LiberaPay : https://liberapay.com/Jeanne_Traduction/


📲 Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09

📲 Telegram : https://t.me/jeannetraduction

📲 Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction


🎁 Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jeanne-Traduction--10.html


-----------------------------------------------------------------------------------------------


🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/day7en:0

📝 Transcript : http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_62b065eab0d2d.pdf


Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples

Renforcer la conscience publique par le droit naturel

L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous


📍00:13 ▪︎ Viviane Fischer, avocate - Allemagne

Introduction

📍00:47 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge, Portugal

Résumé de la session précédente


📍06:49 ▪︎ Matthias Desmet, jusqu'à récemment maître de conférences en psychothérapie psychanalytique au département de psychanalyse et de consultation clinique de l'université de Gand, auteur de "La Psychologie du Totalitarisme" - Belgique

Les mécanismes de la "formation de masse", processus typique des régimes totalitaires. Pourquoi les gens adhèrent et pourquoi leur est-il presque impossible d'en sortir ?


📍1:22:15 ▪︎ Mark Crispin Miller, professeur de médias, de culture et de communication à l'université de New York, spécialiste de la propagande - Etats-Unis

Le rôle de la propagande dans les systèmes totalitaires, comment elle est utilisée et comment elle fonctionne.



Keywords
propagandereiner fuellmichmark crispin millertotalitarismematthias desmet
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