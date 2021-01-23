Castle Rock • Théorie des jeux et du double sens (Game Theory & Dual Meanings)

«Espoir», quel mot magnifique !Citations relevées :« Une chose à propos du jeu d’échecs est que le jeu ne dure pas éternellement. Il a un nombre limité de coups, et plus vous avancez dans le jeu et moins il y a de mouvements potentiels des deux côtés, le jeu devient plus condensé. Et à mesure qu’il passe à la conclusion finale de “l’échec et mat” »« Ils jouent leur main (Satan), nous jouons la nôtre (Dieu) » « Nous avons l’autorité morale, et les gens le savent. »« Se détendre, rester calme, rester concentré, tenir le terrain…»Pour les non-anglophones, vous pouvez regarder cette vidéo sur YT, et activer le traducteur automatique.Mon blogue :margueriterothe.comGAB : 🐸Mes chaînes vidéo :Source vidéo :