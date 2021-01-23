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Castle Rock • Théorie des jeux et du double sens (Game Theory & Dual Meanings)
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«Espoir», quel mot magnifique !
Citations relevées :
« Une chose à propos du jeu d’échecs est que le jeu ne dure pas éternellement. Il a un nombre limité de coups, et plus vous avancez dans le jeu et moins il y a de mouvements potentiels des deux côtés, le jeu devient plus condensé. Et à mesure qu’il passe à la conclusion finale de “l’échec et mat” »
« Ils jouent leur main (Satan), nous jouons la nôtre (Dieu) » « Nous avons l’autorité morale, et les gens le savent. »
« Se détendre, rester calme, rester concentré, tenir le terrain…»
Pour les non-anglophones, vous pouvez regarder cette vidéo sur YT, et activer le traducteur automatique.
Mon blogue :
margueriterothe.com
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
Source vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=111JswE6uns
Citations relevées :
« Une chose à propos du jeu d’échecs est que le jeu ne dure pas éternellement. Il a un nombre limité de coups, et plus vous avancez dans le jeu et moins il y a de mouvements potentiels des deux côtés, le jeu devient plus condensé. Et à mesure qu’il passe à la conclusion finale de “l’échec et mat” »
« Ils jouent leur main (Satan), nous jouons la nôtre (Dieu) » « Nous avons l’autorité morale, et les gens le savent. »
« Se détendre, rester calme, rester concentré, tenir le terrain…»
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