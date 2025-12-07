bewaffneter 1. Mai Besuch der Kantonspolizei Schaffhausen

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ohne rechtlichen Grundlagen und obwohl das Existenzminimum ~ 4. 2023 beim Betreibungsamt Schaffhausen gemeldet ist, führen sie ihre Willkür durch.
Sie behaupten ohne zu beweisen. Es existieren keine Verträge zwischen der Kantonspolizei Schaffhausen und dem Menschen. Ich soll diverse Personen sein. nur mit Behauptungen ohne Beweis. Was läuft da???