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7th trumpet ECHOED RHEMAS WHO DO U WORSHIP AND CALL UPON
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58 views • September 09, 2020
Who do you say I AM? CALL ONE TRUTH? RHEMA WARNINGS ECHOED 7TH. TRUMPED-8-BLOWS
All Praise Glory to ABBA ALPHA OMEGA! AMEN.
Reverberated Rhemas re echoed trumpet CALL messages from THE ALMIGHTY from various of LORD GOD YHWH MESSANGERS PROPHETS.
Here only re echoed reshared redo of Sister clair spoken by Jakie heard from JESUS CHRIST YAHUSHUAH HAMASHIACH messages rescived. Here nothing added only re echoed Reverberated aloud so help me THE ALMIGHTY AMEN.
VIDEO ADDED TO GIVE MORE EXPRESSION FEEL POWER AN ECHO OF ORIGINAL.
HERE NO MESSAGES RESCIVED BE ME!!!
SO I AM NO PROPHET NO TRUE MESSANGER!!! I ONLY HUMBLEY RESHARE RE ECHO THESE MESSAGES IN MY GIVEN GIFTS VOICE TO ASSERT ALOUD SO CALLED RESCIVED MESSAGES FROM THE LORD GOD YAHUAH YAHUSHUAH HAMASHIACH RUACH HA QODESH JESUS CHRIST. I SAY AMEN FOR I SEE THEM TO BE TRUE AND HONEST. BUT PLS. DISCERN TAKE EVERY WORD FOR CONFIRMATION AND TAKE IT TO OUR LORD GOD IN PRAYER AND TEST THE SPIRIT AMEN.
IF ANY PART OF THIS VIDEO SEEMS OFFENSIVE THEN PLS. KNOW THAT IT IS THE WORD OF THE MOST HIGH SPEAKING THROUGH HIS PEOPLE CHILDREN AND NOT THE PERSON SPEAKING OR SHAREING
All Praise Glory to ABBA ALPHA OMEGA! AMEN.
Reverberated Rhemas re echoed trumpet CALL messages from THE ALMIGHTY from various of LORD GOD YHWH MESSANGERS PROPHETS.
Here only re echoed reshared redo of Sister clair spoken by Jakie heard from JESUS CHRIST YAHUSHUAH HAMASHIACH messages rescived. Here nothing added only re echoed Reverberated aloud so help me THE ALMIGHTY AMEN.
VIDEO ADDED TO GIVE MORE EXPRESSION FEEL POWER AN ECHO OF ORIGINAL.
HERE NO MESSAGES RESCIVED BE ME!!!
SO I AM NO PROPHET NO TRUE MESSANGER!!! I ONLY HUMBLEY RESHARE RE ECHO THESE MESSAGES IN MY GIVEN GIFTS VOICE TO ASSERT ALOUD SO CALLED RESCIVED MESSAGES FROM THE LORD GOD YAHUAH YAHUSHUAH HAMASHIACH RUACH HA QODESH JESUS CHRIST. I SAY AMEN FOR I SEE THEM TO BE TRUE AND HONEST. BUT PLS. DISCERN TAKE EVERY WORD FOR CONFIRMATION AND TAKE IT TO OUR LORD GOD IN PRAYER AND TEST THE SPIRIT AMEN.
IF ANY PART OF THIS VIDEO SEEMS OFFENSIVE THEN PLS. KNOW THAT IT IS THE WORD OF THE MOST HIGH SPEAKING THROUGH HIS PEOPLE CHILDREN AND NOT THE PERSON SPEAKING OR SHAREING
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