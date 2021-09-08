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Cri de révolte d'une mère israélienne contre la vaccination forcée des jeunes : "c'est le IVème reich !".
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50 views • September 08, 2021
5 septembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=aVUpISAEeRg
danilettte : https://www.youtube.com/channel/UClXbkRHz1Y5SkUTxm6fFuJQ
Cette mère d'une jeune soldate de 18 ans incorporée dans l'armée depuis 2 semaines nous alerte sur le traitement inhumain qu'on fait subir aux jeunes recrues pour les vacciner de force, elle lance un cri d'alarme !
danilettte : https://www.youtube.com/channel/UClXbkRHz1Y5SkUTxm6fFuJQ
Cette mère d'une jeune soldate de 18 ans incorporée dans l'armée depuis 2 semaines nous alerte sur le traitement inhumain qu'on fait subir aux jeunes recrues pour les vacciner de force, elle lance un cri d'alarme !
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