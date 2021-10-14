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Kvällens galenskap 211014
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10 views • October 14, 2021
1. SWEXIT TV Med Denny Abrahamsson - Chiang Mai Thailand okt 14
https://www.youtube.com/watch?v=c2dZ0yxnuuU&;t=2s
2. Natten mot torsdagen utsattes Exakt24:s reporter Christan Peterson för attacker mot sitt hem och kontor. En grupp maskerade personer har kastat in stenar, en rökbomb och sprejat texter med budskap som ”ut med nassarna” på fasaden.
https://samnytt.se/exakt24-reporterns-hem-och-kontor-vandaliserat-ut-med-nassarna/
3. Det svenska Sverige krymper. Har svenskarna inte längre rätt att vilja vara svenskar i sitt eget land? Vänsterextrema tidskrifter, som Expo, finansierade av socialdemokraternas regering som ger dem bidrag för att de ska smutskasta socialdemokratins fiender, låtsas som om de demografiska förändringarna är en myt.
https://katerinamagasin.se/pratet-om-svenska-zoner-ar-befangt-det-ar-dar-hela-etablissemanget-och-alla-politiker-redan-bor/
4. Konferensen som skulle markera Stefan Löfvens stora internationella avskedsföreställning slutade som förväntat och förtjänat. Med ett magplask där inte ens den mest regeringstrogna svenska redaktion förmådde beskriva det på ett annat sätt än i bästa fall ett antiklimax.
https://ledarsidorna.se/2021/10/sa-blev-malmokonferensen-stefan-lofvens-avskedsforestallning/
5. Idag befinner sig mänskligheten i ett kritiskt läge som så många gånger tidigare. Men kanske denna gång, än mer riskabel plats än någonsin tidigare? Det finns något på allas läppar världen över som separerar och skapar splittring. Något som är baserat på rädsla, som så många gånger förr.
https://www.vaken.se/stoppa-medicinsk-apartheid/
6. Meteorologer varnar för en extremt kall och snörik vinter. Snömängden på norra halvklotet är redan hundratals gigaton större än normalt för årstiden och Sydpolen har uppmätt det kallaste vinterhalvåret någonsin sedan mätningar påbörjades där.
https://www.nyatider.nu/rekordkall-och-snorik-vinter-pa-norra-halvklotet-ar-att-vanta/
7. Trots att antalet utsatta områden ökar något är Linda H Staaf, chef för polisens underrättelsetjänst, positiv till utvecklingen i landet. Vi ser inga större svängningar mellan åren, när vi gör de här bedömningarna. Men överlag så ser vi positiva tendenser, att det går åt positivt håll. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, säger hon enligt Ekot.
https://nyheteridag.se/tre-nya-utsatta-omraden-till-polisens-lista-positiva-tendenser/
8. Vitryssland anklagas för att bedriva ett slags biologisk krigföring mot länderna i väst genom att flyga in invandrare från tredje världen och sedan eskortera dem till gränserna mot EU-länderna Polen och Litauen.
https://www.friatider.se/tusentals-invandrare-till-tyskland-vitryssland
9. Bättre stanna och slåss Du tjänar bara några år på att fly. Vi svenskar ligger först i utförsbacken i väldigt många avseenden. Men att fly till andra länder, åtminstone om vi begränsar oss till västvärlden, är knappast så stor mening med. Det fördröjer bara katastrofen med några år.
https://swebbtv.se/w/t6KuRH2Vur5imrtkBrCfbz
https://www.youtube.com/watch?v=c2dZ0yxnuuU&;t=2s
2. Natten mot torsdagen utsattes Exakt24:s reporter Christan Peterson för attacker mot sitt hem och kontor. En grupp maskerade personer har kastat in stenar, en rökbomb och sprejat texter med budskap som ”ut med nassarna” på fasaden.
https://samnytt.se/exakt24-reporterns-hem-och-kontor-vandaliserat-ut-med-nassarna/
3. Det svenska Sverige krymper. Har svenskarna inte längre rätt att vilja vara svenskar i sitt eget land? Vänsterextrema tidskrifter, som Expo, finansierade av socialdemokraternas regering som ger dem bidrag för att de ska smutskasta socialdemokratins fiender, låtsas som om de demografiska förändringarna är en myt.
https://katerinamagasin.se/pratet-om-svenska-zoner-ar-befangt-det-ar-dar-hela-etablissemanget-och-alla-politiker-redan-bor/
4. Konferensen som skulle markera Stefan Löfvens stora internationella avskedsföreställning slutade som förväntat och förtjänat. Med ett magplask där inte ens den mest regeringstrogna svenska redaktion förmådde beskriva det på ett annat sätt än i bästa fall ett antiklimax.
https://ledarsidorna.se/2021/10/sa-blev-malmokonferensen-stefan-lofvens-avskedsforestallning/
5. Idag befinner sig mänskligheten i ett kritiskt läge som så många gånger tidigare. Men kanske denna gång, än mer riskabel plats än någonsin tidigare? Det finns något på allas läppar världen över som separerar och skapar splittring. Något som är baserat på rädsla, som så många gånger förr.
https://www.vaken.se/stoppa-medicinsk-apartheid/
6. Meteorologer varnar för en extremt kall och snörik vinter. Snömängden på norra halvklotet är redan hundratals gigaton större än normalt för årstiden och Sydpolen har uppmätt det kallaste vinterhalvåret någonsin sedan mätningar påbörjades där.
https://www.nyatider.nu/rekordkall-och-snorik-vinter-pa-norra-halvklotet-ar-att-vanta/
7. Trots att antalet utsatta områden ökar något är Linda H Staaf, chef för polisens underrättelsetjänst, positiv till utvecklingen i landet. Vi ser inga större svängningar mellan åren, när vi gör de här bedömningarna. Men överlag så ser vi positiva tendenser, att det går åt positivt håll. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, säger hon enligt Ekot.
https://nyheteridag.se/tre-nya-utsatta-omraden-till-polisens-lista-positiva-tendenser/
8. Vitryssland anklagas för att bedriva ett slags biologisk krigföring mot länderna i väst genom att flyga in invandrare från tredje världen och sedan eskortera dem till gränserna mot EU-länderna Polen och Litauen.
https://www.friatider.se/tusentals-invandrare-till-tyskland-vitryssland
9. Bättre stanna och slåss Du tjänar bara några år på att fly. Vi svenskar ligger först i utförsbacken i väldigt många avseenden. Men att fly till andra länder, åtminstone om vi begränsar oss till västvärlden, är knappast så stor mening med. Det fördröjer bara katastrofen med några år.
https://swebbtv.se/w/t6KuRH2Vur5imrtkBrCfbz
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