Круглый стол о вакцинации от ковида и её принуждении, организованный сенатором Джонсоном

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Круглый стол проводился 2 ноября 2021. На нем выступали участники клинических испытаний, пострадавшие от вакцинации, а также известные ученые и врачи, как Питер Доши, Тереза Лонг, Дэвид Хейли и другие. Источник: https://rumble.com/vptxfl-43386753.html Оригинал без перевода: https://rumble.com/vokrf7-sen.-johnson-expert-panel-on-federal-vaccine-mandates.html Материалы в тему · Самая вакцинированная страна в мире отменила Рождественские гуляния https://medalternativa.info/entry/samaya-vaktsinirovannaya-strana/ · Интервью с директором похоронного бюро https://medalternativa.info/video/direktor-pohoronnogo-byuro/ · Более 20 исследований и отчётов вызывают сомнения в эффективности вакцины С0V1D и вакцинации детей https://medalternativa.info/entry/somneniya-v-effektivnosti-vaktsin/ · FDA, и CDC в курсе, но не признаются, что 90% госпитализированных пациентов с с0v1d — это полностью вакцинированные люди https://medalternativa.info/entry/90-gospitalizirovannyh-vaktsinirov/ · Оксид графена, 5G и, внимание: глутатион! https://medalternativa.info/entry/oksid-grafena-5g-i-glutation/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.