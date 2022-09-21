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К чему приведут референдумы ЛНР и ДНР? (21.09.22)
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Игорь Стрелков
Published 2 months ago |

Запись брифинга на НСН 21 сентября 2022 года

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

    Насколько безопасно проведения референдумов в Донбассе?

    Возможно ли объявление военного положения в России?

    К чему приведет возможное присоединение ЛНР и ДНР к России?

    Действительно ли Россия после принятия референдума в Донбассе может отвечать более агрессивно на действия Украины?

    Что необходимо сделать для урегулирования украинско-российского конфликта?

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russiaukrainestrelkov

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