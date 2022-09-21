К чему приведут референдумы ЛНР и ДНР? (21.09.22)

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Запись брифинга на НСН 21 сентября 2022 года
В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:
Насколько безопасно проведения референдумов в Донбассе?
Возможно ли объявление военного положения в России?
К чему приведет возможное присоединение ЛНР и ДНР к России?
Действительно ли Россия после принятия референдума в Донбассе может отвечать более агрессивно на действия Украины?
Что необходимо сделать для урегулирования украинско-российского конфликта?