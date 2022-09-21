К чему приведут референдумы ЛНР и ДНР? (21.09.22)

Запись брифинга на НСН 21 сентября 2022 года

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Насколько безопасно проведения референдумов в Донбассе?

Возможно ли объявление военного положения в России?

К чему приведет возможное присоединение ЛНР и ДНР к России?

Действительно ли Россия после принятия референдума в Донбассе может отвечать более агрессивно на действия Украины?

Что необходимо сделать для урегулирования украинско-российского конфликта?