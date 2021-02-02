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[VO] The fall of the Cabal, de Janet Ossebaard Épisode 7/10
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51 views • February 02, 2021
The fall of the Cabal (La chute de la Cabale) est une série documentaire réalisée par la chercheuse de vérité et réalisatrice hollandaise Janet Ossebaard.
Autant dire tout de suite que cette série est exceptionnelle à tous points de vue : autant elle regroupe toutes les problématiques de notre temps engendrées par la globalisation, elle-même fruit d'un gigantesque complot contre l'humanité, autant elle peut servir de support à celles et ceux qui voudraient éveiller leurs prochains, mais qui ne savent pas par où commencer.
Partie 7 : Sorcières et guerre.
À propos de Marina Abramovic, Spirit Cooking, le guérisseur brésilien John of God, 8 cas de suicides présumés par pendaison à une poignée de porte (Dolores Zorreguieta, L'Wren Scott, Chris Cornell, Chester Bennington, Tim Bergling (Avicii), Annabelle Neilson, Aaron Swartz, Kate Spade, Anthony Bourdain), la colère d'Hillary Clinton. Sur le culte du diable, la normalisation du cannibalisme, l'Église de Satan, les statues de Moloch. Sur la famille royale néerlandaise, les liens avec les nazis, l'opération Paperclip, Bariloche, le groupe Bilderberg.
Source vidéo :
https://www.bitchute.com/video/vRN0QWC0pbOw/
Mon article sur le sujet :
http://www.margueriterothe.com/q-the-plan-to-save-the-world.part.2/2-the-fall-of-the-cabal-grande-serie-documentaire-de-janet-ossebaard
Mon blogue :
margueriterothe.com
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Autant dire tout de suite que cette série est exceptionnelle à tous points de vue : autant elle regroupe toutes les problématiques de notre temps engendrées par la globalisation, elle-même fruit d'un gigantesque complot contre l'humanité, autant elle peut servir de support à celles et ceux qui voudraient éveiller leurs prochains, mais qui ne savent pas par où commencer.
Partie 7 : Sorcières et guerre.
À propos de Marina Abramovic, Spirit Cooking, le guérisseur brésilien John of God, 8 cas de suicides présumés par pendaison à une poignée de porte (Dolores Zorreguieta, L'Wren Scott, Chris Cornell, Chester Bennington, Tim Bergling (Avicii), Annabelle Neilson, Aaron Swartz, Kate Spade, Anthony Bourdain), la colère d'Hillary Clinton. Sur le culte du diable, la normalisation du cannibalisme, l'Église de Satan, les statues de Moloch. Sur la famille royale néerlandaise, les liens avec les nazis, l'opération Paperclip, Bariloche, le groupe Bilderberg.
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