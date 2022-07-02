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H μαριονέτα Ursula Von Der Leyen – Εμβόλια και Κλιματική αλλαγή
NIOLAND
NIOLAND
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22 views • July 02, 2022

02/11/2021 - COP26: δημόσιο και ιδιωτικό ταμείο Breakthrough Energy διαθέτει 840 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου


Ο ΕΕ και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που έγινε φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς τόνισαν τη σημασία της επιστήμης και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στη συνάντηση COP26, καθώς υπέγραψαν ένα ταμείο 820 εκατομμυρίων ευρώ για τις πράσινες τεχνολογίες.


Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer και ο ιδρυτής της Microsoft Gates (στην εικόνα στο κέντρο, δεξιά και αριστερά) συνεργάστηκαν στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη της Σκωτίας, στις 2 Νοεμβρίου για να επισημοποιήσουν και να ρίξουν περισσότερο φως σε μια πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο.


Η τριάδα έχει τώρα υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης για μια συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και του Breakthrough Energy Catalyst, ενός ταμείου που ιδρύθηκε από τον Gates και άλλους ιδιώτες επενδυτές για την υποστήριξη καινοτομιών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως 2050.


Η εταιρική σχέση στοχεύει να επενδύσει 820 εκατ. ευρώ μεταξύ 2022 και 2026 σε έργα με βάση την ΕΕ, για να «επιταχύνει την ανάπτυξη [των] και να εμπορευματοποιήσει γρήγορα καινοτόμες τεχνολογίες» που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των φιλοδοξιών της ΕΕ για την περιβαλλοντική πολιτική, ανέφερε η Επιτροπή. Είναι ένα από τα πολλά που το Breakthrough Energy Catalyst του Gates έχει σφυρηλατήσει με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.


Τον Αύγουστο, ο Γκέιτς ανακοίνωσε μια συνεργασία 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων (12,9 δισεκατομμύρια ευρώ) με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Οκτώβριο ξεκίνησε μια συνεργασία αξίας 400 εκατομμυρίων λιρών (470 εκατομμύρια ευρώ) με το Ηνωμένο Βασίλειο.


ΠΗΓΗ: https://researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-innovation-2021-11-eu-and-bill-gates-push-green-innovation-fund-partnership/


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