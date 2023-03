Gefahr der „Impfung“ gegen Covid: Wenn die Opfer sich selbst überlassen sind (Griechische Untertitel)

Danger of 'vaccinating' against Covid: when victims are left to fend for themselves



Bis vor kurzem verlief das Leben von Pascal Mertens ziemlich normal:der 34-Jährige war gerade bei seiner neuen Freundin eingezogen. Ende letzten Jahres wurde er gegen Covid geimpft und seitdem hat sich sein Alltag drastisch verändert:





Er braucht jetzt eine Gehhilfe und kann seine Wohnung kaum alleine verlassen. Inzwischen verbringt Pascal die meiste Zeit zu Hause auf der Couch. Besserung ist nicht in Sicht. Er wurde in verschiedenen Kliniken untersucht, aber kein Arzt wollte eine Diagnose in direktem Zusammenhang mit der Impfung stellen. Seine letzte Hoffnung ist nun das Universitätsklinikum Marburg, wo man sich auf Fälle wie den von Pascal spezialisiert hat.





Dr. Bernd Schieffer betreibt dort das bundesweit erste Behandlungszentrum für Menschen, die am sogenannten Nachimpfungssyndrom leiden. Seit Anfang 2022 wurden hier bereits 250 Erkrankte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz behandelt. Schieffer ist zuversichtlich, dass in den kommenden Monaten die vielen Auslöser des Post-Vac-Syndroms identifiziert werden können.





Tamara Retzlaff ist eine Patientin von Dr. Schieffer. Ihren Job als Leiterin der Rottweiler Innenstadt musste die 28-Jährige kündigen, nachdem sie monatelang mit den Nebenwirkungen der Corona-Impfung gekämpft hatte. Sie wollte ihre Schwäche nicht aufgeben und gründete das erste bundesweite Selbsthilfenetzwerk für Impfsyndrom-Betroffene. Tamara Retzlaff fordert, dass die potenziellen Langzeitkomplikationen der Impfung sofort erkannt und die Forschung finanziert wird, anstatt sie weiterhin zu ignorieren.





Aus dem deutsch-französischen ArteTV

https://www.arte.tv/de/videos/107194-057-A/re-risiko-corona-impfung/